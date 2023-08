Fabiana Justus desabafa após nascimento do filho: ''Tensos''

De volta para casa após o nascimento do filho, Fabiana Justus desabafa sobre pós-parto

A influenciadora Fabiana Justus voltou com o filho recém-nascido, Luigi, para casa nesta quarta-feira, 23, e fez um desabafo em sua rede social. Com o semblante emocionado e os olhos com lágrimas, a herdeira de Roberto Justus falou sobre o puerpério.

"Só digo uma coisa: hormônios do pós-parto são tensos! Peço um pouco de paciência com a blogueira sumidinha aqui", pediu para os seguidores entenderem o momento que está enfrentando após dar à luz seu terceiro filho.

Nesta quinta-feira, 24, a empresária compartilhou um vídeo do encontro inesquecível que suas filhas gêmeas, Chiara e Sienna, de 4 anos, tiveram com o irmão mais novo. Ela ainda impressionou ao exibir a decoração e lembrancinhas luxuosas de seu quarto na maternidade.

Nos últimos dias, a herdeira de Roberto Justus emocionou ao exibir o vídeo de seu parto. Na data limite, por estar com diabete gestacional, a influenciadora conseguiu ter parto normal após ter tido uma cesárea para trazer as gêmeas ao mundo.

Após revelar sua segunda gestação, Fabiana Justus usou a criatividade para contar qual era o sexo do bebê. Assim como na primeira gravidez, ela fez tratamento para conseguir o terceiro herdeiro. Desta vez, ela implantou apenas um embrião no útero. “No total, fizemos duas FIV e 5 transferências de embriões. Na primeira engravidei e perdi. Na segunda não deu certo, na terceira vieram as meninas. Na quarta não deu certo e na quinta deu certo de novo”, contou.

Quarto de Luigi

Para receber o seu primeiro menino, Fabiana escolheu a decoração luxuosa com tema de Cabana na Floresta . O ambiente conta com papel de parede com desenhos de árvores, o berço é feito de madeira na cor natural e a poltrona de amamentação tem estampa xadrez. O local ainda tem almofadas personalizadas com o tema e vários bichinhos espalhados pela decoração, inclusive a mesa de apoio é em formato de urso.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fabiana Justus (@fabianajustus)