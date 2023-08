Fabiana Justus impressiona ao mostrar lembrancinhas da maternidade: "Bom gosto"

Fabiana Justus impressiona ao mostrar o luxo e a qualidade da decoração do espaço; filha de Roberto Justus acaba de ser mãe

A influenciadora e empresária Fabiana Justus deixou os fãs babando nesta quarta-feira, 23, ao mostrar a decoração e as lembrancinhas de maternidade de Luigi, seu filho que acaba de nascer. Feliz da vida, ela mostrou fotos dos mimos.

Nas fotos, é possível ver brindes, arranjos de flores secas e muitos itens personalizados com o nome e as iniciais do herdeiro. As fotos foram publicadas momentos antes da musa deixar a maternidade para ir para casa.

"Detalhes da decoração da maternidade do Luigi! Eu fiquei simplesmente apaixonada! Obrigada por estar ao meu lado mais uma vez... e sempre superando as minhas expectativas!", declarou ela.

Nos comentários, seguidores deixaram muitos elogios para os itens. "Chiquérrimo", comentou um. "Perfeito! Muito bom gosto!! Deus abençoe", declarou outro. "Que coisa mais linda, fiquei babando aqui com tamanho luxo", escreveu outro.

Nesta segunda-feira, 21, alguns dias após o nascimento do herdeiro mais novo, ela compartilhou um vídeo emocionante do nascimento do garoto. Exibindo os estágios do trabalho de parto, a influenciadora emocionou os internautas com o registro de sua intimidade. Com dor, dançando, feliz e muito emocionada ao pegar o herdeiro no colo, ela protagonizou os momentos ao lado do marido, o empresário Bruno D'ancona.

Veja:

Grávida, Fabiana Justus passa por cirurgia e revela o motivo

Fabiana Justus surpreendeu os fãs ao contar que passou por uma cirurgia durante a gravidez. Ela esperava o nascimento do terceiro filho, Luigi, fruto do casamento com Bruno D'ancona, e precisou realizar um procedimento no hospital.

A estrela contou que foi diagnosticada com uma hérnia umbilical e precisou operar. “Sumida porque ontem tive que operar uma hérnia umbilical! Um procedimento simples e está tudo bem, graças a Deus! Luigi firme e forte na barriga. Confesso que estava nervosa ontem, mas meus médicos são maravilhosos, me acalmaram e deu tudo certo”, afirmou ela.