Fabiana Justus dá à luz seu terceiro filho, Luigi

Fabiana Justus deu à luz seu terceiro filho, Luigi, neste sábado, 19. O baby é fruto de seu casamento com o empresário Bruno D'ancona, e já tem outras duas irmãs: as gêmeas Chiara e Sienna, de 4 anos.

"BOM DIA, LUIGI NASCEUUUUUU!!! Obrigada, meu Deus. Obrigada pelas infinitas mensagens de carinho, torcida e amor que recebi durante toda a minha gestação. Depois volto pra contar tudo pra vocês", anunciou ela em seu Instagram.

Fabi Justus dividiu com os fãs todos os momentos de sua gestação nas redes sociais. Luigi é fruto de uma fertilização in vitro: "Todo esforço vale a pena quando lutamos pelos nossos sonhos! Meu bebê, tão sonhado e tão esperado, hoje você está na minha barriga, e já é tão amado! Me sentindo muito abençoada por viver esse momento mágico mais uma vez. Muito grata a Deus por mais essa bênção nas nossas vidas. Força e todo amor do mundo para todas as tentantes que me acompanham! Torcendo muito por todas vocês", escreveu a influencer, à época, acrescentando a hashtag FIV.

No início de julho, a influencer ainda precisou passar por uma cirurgia de hérnia umbilical:"Obviamente ninguém quer operar grávida por mais simples que seja o procedimento. Nem preciso dizer o quanto fiquei nervosa antes, e aliviada depois que acordei e vi que estava tudo certo", confessou a filha de Roberto Justus.

Fabiana Justus revela decoração luxuosa do quarto do filho caçula

Para receber o seu primeiro menino, Fabiana escolheu a decoração luxuosa com tema de Cabana na Floresta. O ambiente conta com papel de parede com desenhos de árvores, o berço é feito de madeira na cor natural e a poltrona de amamentação tem estampa xadrez. O local ainda tem almofadas personalizadas com o tema e vários bichinhos espalhados pela decoração, inclusive a mesa de apoio é em formato de urso.