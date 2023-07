Grávida, Fabiana Justus tranquiliza fãs após passar por cirurgia: "Aliviada"

"Cirurgia resolvida e Luigi firme e forte na barriga", declarou a empresária Fabiana Justus após ser operada

A empresária Fabiana Justus usou as redes sociais para tranquilizar seus seguidores após passar por uma cirurgia. A filha do empresário e apresentador Roberto Justus foi diagnosticada com uma hérnia umbilical, e precisou ser operada nesta última quinta-feira, 6.

Ela está à espera do terceiro filho, que se chamará Luigi, fruto de seu relacionamento com Bruno D'ancona, e compartilhou em seu perfil no Instagram uma foto ao lado do marido para celebrar o sucesso do procedimento.

"Uma foto só pra registrar as nossas carinhas de felicidade de quando subi da cirurgia da hérnia umbilical e tinha dado tudo certo! Que susto né?!", disse ela no começo do texto, se mostrando bastante aliviada.

Fabiana confessou que estava nervosa com o procedimento, mas após ver que tudo deu certo ficou bastante aliviada. "Obviamente ninguém quer operar grávida por mais simples que seja o procedimento. Nem preciso dizer o quanto fiquei nervosa antes, e aliviada depois que acordei e vi que estava tudo certo, cirurgia resolvida e Luigi firme e forte na barriga!", celebrou.

Por fim, a influencer falou sobre a decisão de dividir esse momento com seus fãs. "Eu dividi aqui com vocês porque divido minha vida aqui, e acho super importante mostrar que a vida de ninguém é um "mar de rosas"... e são os momentos desafiadores que nos tornam sempre mais fortes! Obrigada por todas as mensagens de carinho! Vocês são demais!", completou.

Vale lembrar que Fabi e Bruno também são pais das gêmeas Chiara e Sienna, que completaram quatro anos de vida em fevereiro.

Susto no começo da gestação

Recentemente, Fabiana Justus revelou em seu canal do YouTube que teve um sangramento no primeiro trimestre de sua gestação. O episódio aconteceu durante uma viagem que fez para Miami, nos Estados Unidos, ao lado de seu pai, Roberto Justus, e de sua madrasta, Ana Paula Siebert. Na ocasião ela estava com 10 semanas de gestação, e ficou desesperada.

"Eu quase tive um treco. Quando eu olhei na privada, tinha muito sangue. Fiquei desesperada. Estava com dez semanas, fora do país, com um sangramento bizarro. Me limpava e continuava saindo sangue, era bem vivo. Nem tinha absorvente. Pus um monte de papel, calcinha e roupão", relembrou ela, contando que foi socorrida por Ana Paula.