Cláudia Raia mostra barriguinha de grávida durante apresentação musical do marido

Cláudia Raia prestigiou o trabalho do marido, Jarbas Homem de Mello, no teatro e sua barriga de grávida roubou a cena

CARAS Digital Publicado em 17/10/2022, às 07h02

A atriz e bailarina Cláudia Raia (55) mostrou a barriguinha de grávida do filho, que espera com o atual marido Jarbas Homem de Mello (53), neste domingo, 16, durante um musical em homenagem a Freddie Mercury (1946-1991), da banda britânica de rock Queen.

O marido de Cláudia Raia é ator e é o protagonista do musical, intitulado Jarbas Homem de Mello Canta Queen. No espetáculo, Jarbas cantou músicas consagradas da banda, popular nos anos 70, 80 e 90. Entre elas: I Want Break Free, Radio Gaga, Somebody to love, Killer Queen, We are the Champions, We Will Rock You e Love of My Life, entre outros.

Na plateia, Raia prestigiou o amado e ainda deixou à mostra sua barriga em crescimento. Ela espera o nascimento de um menino, que se chamará Luca.

Cláudia Raia com vestido roxo para prestigiar apresentação do marido. Foto: Leo Franco/ Agnews

Jarbas Homem de Mello canta Queen. Foto: Leo Franco/ Agnews

Como Cláudia Raia conquistou Jarbas?

Jarbas Homem de Mello entrou na vida de Cláudia Raia, há uma década. Os dois se conheceram assistindo um ao outro nos palcos e começaram o relacionamento em 2012. Além de dividirem o teto, os sonhos e os projetos, a paixão pelo teatro musical os uniu.

Em entrevista ao podcast Pod Delas, Claudia Raia diz que os dois são da mesma geração. "Ele também nasceu junto com esses grandes musicais que começaram a aparecer, como (...) 'O Fantasma da Ópera', Rent, O Beijo da Mulher Aranha. Eram poucos os atores que dançavam e representavam. E eu dava sempre de cara com ele (...), sempre achava que ele era bom e tal. Mas ele sempre estava ali no coro (...) Até que um dia resolvi fazer um espetáculo chamado 'Pernas pro ar'. Precisava de pessoas que dançassem e sapateassem", disse.

Os atores casaram no civil em 2018, no apartamento dos dois, no bairro Jardins, em São Paulo, quando estavam com oito anos de relacionamento — sendo que há cinco dividiam o mesmo endereço e já haviam celebrado a união em uma basílica em Toledo, na Espanha. As informações são da Revista Quem.

Gravidez aos 55 anos

No ano passado, em entrevista ao UOL, Raia já havia revelado o plano de ter filhos com o marido, sem determinar qualquer data, uma vez que ela mantinha óvulos congelados. Agora, a união de 10 anos, e a relação de carinho, admiração e muitos assuntos semelhantes, se consolidou, com a maternidade.

Agora, eles esperam um filho. O anúncio foi feito em 19 de setembro na conta da atriz no Instagram. Ela, que já é mãe de Enzo Celulari (25), e Sophia Raia (19), frutos do casamento com o ator Edson Celulari (64), exibiu — ao lado do companheiro — o teste de gravidez.