Grávida aos 55 anos, Claudia Raia rompe as barreiras da idade e do machismo

Feliz em aumentar a família, a atriz Claudia Raia rebate críticas: 'Procure quantos comentários desse tipo fizeram sobre o Jarbas? Ele é homem, né?! Então, tudo bem ser pai mais velho. Eu não aceito isso!'

por Fernanda Chaves Publicado em 30/09/2022, às 08h44

Após parar o País com a notícia de sua gravidez, Claudia Raia (55) dispara: “Impossível é uma palavra que nem está no meu dicionário”. Mãe de Enzo (25) e Sophia (19), de seu casamento anterior com Edson Celulari (64), ela sonhava em ter um herdeiro com o atual marido, o também ator Jarbas Homem de Mello (53). E conseguiu! “Já era uma vontade minha e do Jarbas. Falamos disso há um tempo. Mas nunca condicionamos nossa felicidade a ter um filho. Sempre pensamos que isso era algo pra nos trazer ainda mais felicidade!”, afirma a artista, que não poderia estar mais feliz.

Aos 48 anos, a paulista congelou óvulos e, no final de 2021, fez o ciclo hormonal para preparar o corpo para uma inseminação, mas nenhum embrião se formou. “Só que esse estímulo fez com que eu voltasse a menstruar e a ovular, o que foi constatado pela minha médica quando ela pediu para eu fazer alguns exames”, explica Claudia, que caiu na gargalhada quando a doutora a aconselhou a tomar cuidado para não engravidar. Tempos depois, desconfiada, a médica pediu para que ela fizesse alguns exames, pois as taxas estavam alteradas. Um dos exames solicitados foi o Beta, que detecta gravidez. “Eu achando que ela estava bem louca, porque eu estava na menopausa. Como poderia estar grávida? E o exame confirmou a gravidez. Mas não me aguentei e fiz o teste para saber antes. E lá já veio a confirmação. Eu fiquei passada! E muito feliz, claro!”, vibra.

Por já estar em uma idade avançada para os padrões reprodutivos, a atriz sabia que não seria fácil engravidar, mas não impossível. “Quando estava passando pelo processo da inseminação, tive uma conversa muito profunda com Deus, falando com Ele que se fosse para minha felicidade e da minha família, se estivesse no meu carma, que Ele me concedesse essa graça de primeira. Porque é um processo delicado, longo, você toma uma bomba hormonal. Então, estava tranquila de que o melhor para nós iria acontecer, de verdade!”, conta.

Com isso, Claudia, que sempre falou sobre etarismo, mais uma vez rompe as barreiras da idade. “Nunca é tarde para nada. Estamos sempre na hora certa. Cada passo da minha vida me mostrou isso. Estou em um momento de tanta plenitude...”, diz ela, que também acaba de estrear como apresentadora do programa Decora: Vida de Novela, do GNT. “No programa eu já estava grávida e não sabia. Então, o público vai poder acompanhar a evolução do início da gravidez. Eu comecei a perceber que os figurinos estavam um pouco mais apertados, mas achei que era porque eu tinha ganhado um pouco de peso durante as férias... Mas já era a gravidez, olha só!”, recorda.

Nem mesmo uma figura pública como ela conseguiu escapar de comentários preconceituosos como ‘Você tem idade para ser avó’, mas isso não a abalou. “Sempre tem gente que quer dar opinião mesmo que não tenhamos pedido. Eu li algumas coisas assim, mas, de verdade, a onda de amor que ainda estamos recebendo é tão maior... Prefiro focar nisso!”, relata a atriz, que vê essas reações como fruto de um machismo estrutural. “Quem quer ditar como vamos viver, o que podemos fazer... É sobre controlar a mulher e suas escolhas. Procure quantos comentários desse tipo fizeram sobre o Jarbas? Eu não vi. Mas ele é homem, né?! Então tudo bem ser pai mais velho. Mas ser mãe não pode. Quem disse? Eu não aceito isso!”, defende.

Com uma gravidez tranquila, Claudia revive emoções das gestações anteriores, mas também novas sensações. “Apesar de ter vivido isso outras duas vezes, cada gravidez é única. Tem tanto tempo que fiquei grávida da Sophia e tanta coisa mudou de lá para cá que me sinto quase uma mãe de primeira viagem”, diverte-se. Ela, que sempre teve uma vida muito ativa e há cinco anos tem acompanhamento do cardiologista e médico do esporte Carlos Portela para ajustar o metabolismo, corrigir deficiências nutricionais, quedas hormonais e vitamínicas, tem tomado algumas medidas durante a gestação atual. “Foi elaborado um planejamento individualizado com mais organização e cuidado na suplementação, planejamento alimentar e na dose certa do exercício físico”, conta Carlos Portela.

Prestes a completar quatro meses de gestação, Claudia é só alegria com a família. Papai de primeira viagem, Jarbas sentiu um mix de emoções. “Primeiro, ficou meio em pânico, porque você leva um susto! Agora, ele está feliz e diz que se sente muito pronto para criar e educar um ser humano. Isso me deixa feliz!”, celebra a artista. “E Enzo e Sophia estão felizes também, eles já estão apaixonados pelo novo bebê, que ainda não sabemos se é menino ou menina!”, revela.

No passado, Claudia ditou tendência ao batizar os filhos de Enzo e Sophia. Números do IBGE apontam que, até o início de 1990, En­zo era pouco utilizado e se popularizou depois que o primogênito dela nasceu. A expectativa pelo nome do terceiro herdeiro é grande. “Gente, isso está uma loucura! Até bolão já rolou (risos). Neste momento, só posso dizer que a saga italiana que comecei com Enzo e Sophia vai continuar (risos)”, avisa.

Mais do que lançar moda, Cla­udia espera servir de inspiração para outras mulheres, em qualquer idade. “Porque eu queria ser mãe, mas, talvez, você queira mudar de carreira, ou outra pessoa queira sair de um relacionamento que esteja ruim, ou a outra quer fazer algo que nunca conseguiu... O que eu acho que fica é: dá tempo! Vamos planejar, vamos sonhar, vamos acreditar que tem futuro pela frente!”, ensina a artista.

