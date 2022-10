Saiba o significado do nome 'Luca', escolhido para o terceiro filho de Claudia Raia

Grávida, Claudia Raia revelou que o nome do bebê, fruto de seu relacionamento com Jarbas Homem de Mello, será 'Luca', saiba o significado!

Redação Publicado em 10/10/2022, às 12h26

Nesta segunda-feira, 10, Claudia Raia (55) revelou o sexo e o nome do bebê que está esperando! A atriz, que está com o barrigão de 18 semanas, contou que está à espera de um menino, que vai se chamar Luca. Saiba o significado do nome!

Seguindo a tradição de nomes italianos, o terceiro bebê de Claudia Raia, fruto de seu relacionamento com Jarbas Homem de Mello vai se chamar Luca! A atriz também é mãe de Enzo e Sophia.

Segundo estudiosos, o nome Luca significa 'aquele que traz luz', 'luminoso' e 'brilhante', é uma variante do nome Lucas, que se originou do grego Loukás e Loukanos.

Loukanos, se originou a partir da raiz lyke, luk e luc, que quer dizer 'luz', por isso, Luca leva o mesmo significado, de algo luminoso e brilhante.

Durante o Mais Você, Claudia Raia também conversou com uma nomeróloga, que grafiou o nome do filho da atriz: "É uma pessoa que vive muitas vidas em uma só, então se vocês querem a pessoa muito paradinha, estávelzinha, não vai ser! Mas isso não vai atrapalhar ele, porque ele vai ter um lado muito prático e concreto, que traz a capacidade de colocar as coisas em plano material. Vai ser aquele criativo que faz as coisas acontecerem", disse a especialista.

