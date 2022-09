Edson Celulari parabeniza Claudia Raia pela nova gravidez: "Luz"

Pai de uma bebê, ator Edson Celulari parabeniza a ex-mulher Claudia Raia e Jarbas de Mello por gravidez

Na noite da última segunda-feira, 19, a atriz Claudia Raia (55) e seu marido, o ator Jarbas Homem de Mello (53) surpreenderam a web ao revelarem que estão a espera de um bebê. E quem não deixou de celebrar a notícia foi o ator Edson Celulari (64), ex-marido da dançarina.

O artista comentou no post da artista, demostrando muita felicidade com a novidade: "Que linda notícia, Claudia e Jarbas. Parabéns! Que seja uma linda gravidez para vocês. Aproveitem! Muita luz e bençãos para essa (e) baby", disse ele.

O comentário encantou os fãs do ex-casal que dividiram uma história por mais de vinte anos. Os dois são pais do modelo Enzo Celulari (25) e da estudante Sophia Raia (19). Vale lembrar que os dois também ganharam mais uma irmãzinha, já que recentemente, o ator ainda teve uma menina chamada Chiara, com sua atual esposa, Karin Roepke.

Claudia Raia anuncia gravidez aos 55 anos:

Nesta segunda-feira, 19, Claudia Raia e seu marido Jarbas Homem de Mello anunciaram que estão a espera de seu primeiro filho juntos. Os dois compartilharam um vídeo fofíssimo sapateando e trocando carinhos enquanto exibiam o teste de gravidez.

"Não é novidade nosso sonho de sermos pais! E não é que ele se realizou? Eu e Jarbas Homem de Mello estamos grávidos", escreveu o casal na legenda do post em questão.

