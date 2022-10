Bebê / AMOR DE IRMÃO!

Enzo Celulari passa o bastão do nome para o irmão: ''Que comece a nova era dos Luca''

O primogênito de Claudia Raia, Enzo Celulari celebrou a revelação do sexo e do nome do irmão

CARAS Digital Publicado em 11/10/2022, às 14h16