Bruna Biancardi encanta ao mostrar introdução alimentar de Mavie: ‘Estreando’

Mavie está crescendo! Bruna Biancardi encanta os seguidores ao revelar detalhes da introdução alimentar da filha com Neymar Jr

Nesta segunda-feira, 22, Bruna Biancardi encantou seus seguidores ao compartilhar um momento especial com sua filha, Mavie, fruto de seu antigo relacionamento com Neymar Jr. Em suas redes sociais, a influenciadora digital mostrou que a pequena começou a introdução alimentar e já está experimentando suas primeiras frutinhas.

Através dos stories do Instagram, Bruna compartilhou uma foto fofa da herdeira em sua cadeira de alimentação, durante o café da manhã. Ao lado de seus brinquedos, a pequena se deliciava com as frutinhas cortadas e amassadas para facilitar a refeição. Aos seis meses de vida, ela também mostrou que já consegue levar a colherzinha até a boca sozinha.

Na legenda, Bruna contou que a bebê até usou um presente que ganhou de uma amiga, a influenciadora digital Daniela Pasqualin: “Estreando o pratinho novo que a titia me deu”, a famosa se derreteu. Vale lembrar que a pequena iniciou o contato com os alimentos no começo deste mês, e a ex-namorada do jogador de futebol detalhou o processo.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por 𝐌𝐚𝐯𝐢𝐞 💖 (@mavieebaby)

"Por aqui tem sido legal, cada dia é uma coisa, temos testado várias frutinhas. Ela já comeu mamão, banana, Pera, Pitaia, Maçã. Cada dia a gente dá duas frutas, de manhã e no final da tarde. Estou ansiosa pelas comidinhas. Tem dias e dias, tem dias que ela come super bem, outros que não gosta tanto”, Bruna contou há poucos dias.

Inclusive, Mavie já tem seus alimentos preferidos: "Ela pega a colherzinha dela e põe na boca. Ela está indo bem. Eu não gosto de banana, nem do cheiro. Mas ser mãe é isso. Ela está amando banana. Eu não gosto de abacate, mamão e banana, ela não gostou de abacate, mas outras ela amou”, a influenciadora detalhou os gostos da menina.

Vale lembrar que Mavie nasceu em outubro do ano passado, e apenas um mês depois, Biancardi anunciou o fim de seu relacionamento com Neymar Jr. Desde então, ela esclareceu que a relação entre eles se limita à criação da filha. Apesar da separação, o ex-casal tem sido visto junto em compromissos familiares, como nos mesversários da pequena.

