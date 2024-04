Traição de Gracyanne, final do BBB 24 e filha de Fernanda Paes Leme; veja o que bombou na semana

Semana foi marcada pelo término de Belo e Gracyanne, Davi campeão do BBB 24 e nascimento da filha de Fernanda Paes Leme. Confira

Essa semana deu o que falar no mundo dos famosos e foi bastante agitada! Teve um pouco de tudo. Entre os assuntos que mais chamaram a atenção dos leitores da CARAS Brasil, estão o fim do casamento do cantor Belo (49) e Gracyanne Barbosa (40), a vitória de Davi (21) no BBB 24 e o nascimento da filha de Fernanda Paes Leme (40), mas não para por aí! Veja o que bombou nos últimos dias.

A semana já começou movimentada. A apresentadora Regina Volpato utilizou suas redes sociais para se desculpar após ser acusada de sorofobia, o termo é usado para descrever o preconceito contra pessoas com HIV.

Regina tem um quadro em suas redes sociais chamado Eu Acho RV, nele, a apresentadora aconselha seus seguidores com seus dilemas na vida amorosa. Um internauta encaminhou que estava apaixonado por um homem que vive com HIV, mas que ele só teve coragem de assumir que convive com o vírus depois de três meses de relação. A apresentadora se mostrou contra os dois continuarem.

A declaração de Regina não pegou muito entre os internautas, ela confessou que se sentiu envergonhada de sua atitude e reconheceu que sua fala vinha carregada de preconceito. Ela apagou a publicação.

Na terça-feira, 16, chegou ao fim mais uma edição do Big Brother Brasil, o novo milionário do Brasil é Davi (21). O baiano recebeu 60,52% dos votos e faturou os R$ 2.920.000, sendo o maior prêmio da história do programa.

Matteus (27) ficou em segundo lugar com 24,5% dos votos e Isabelle (30) em terceiro com 14,98%. O gaúcho levou para casa R$ 150 mil e cunhã R$ 50 mil. Além dos quase R$ 3 milhões, o motorista de aplicativo ainda conquistou uma bolsa de estudos de Medicina, R$ 120 mil em dinheiro, uma picape de R$ 281,9 mil, um videogame, um celular, e vouchers de R$ 10 mil para compras.

Na última quarta-feira, 17, a atriz e apresentadora Fernanda Paes Leme deu à luz a sua primeira filha, Pilar, fruto do seu relacionamento com Victor Sampaio, noivo da artista. A bebê veio ao mundo com 50 cm e 3,325 kg por meio do parto cesariana.

Em suas redes sociais, Fernanda mostrou uma foto encantadora com a filha no colo e ao lado do noivo e também algumas imagens da bebê logo após o parto. Inclusive, em algumas fotos, os fãs podem ver o rosto da menina.

Essa notícia bombou no mundo dos famosos! Nesta quinta-feira, 18, Belo e Gracyanne Barbosa se separaram após um período de 16 anos juntos. O fim da relação teria acontecido por conta do desgaste na relação de tanto tempo. Os rumores sobre a separação começaram quando os fãs perceberem que ele não usava mais a aliança de casamento.

Com a notícia circulando por aí, o colunista Leo Dias apontou que existiu um pivô na separação: o personal trainer Gilson de Oliveira. Ele tinha pouco mais de 3 mil seguidores antes de ser apontado como pivô na separação. Agora, ele já ultrapassou os 14 mil seguidores.

A musa fitness Gracyanne Barbosa falou sobre o fim do casamento com o cantor Belo após 16 anos de relacionamento. Os dois se separaram há cerca de 8 meses e ela se envolveu com um personal trainer, mas o affair já chegou ao fim. Agora, ela garantiu que não traiu o ex-marido, já que estava separada quando se envolveu com o outro homem.