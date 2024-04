Gracyanne Barbosa conheceu Belo com apenas 16 anos. Relembre o namoro!

Gracyanne Barbosa e Belo estão se separando após 16 anos juntos. Relembre o início do namoro dos dois, onde a musa conheceu o cantor com apenas 16 anos!

A musa fitness Gracyanne Barbosa e o cantor Beloestão se separando após 16 anos juntos, segundo o colunista Lucas Pasin, do Splash Uol. Apesar de serem muito queridos pelo público, o início da história do casal foi conturbada. Relembre o começo de namoro entre os dois!

Belo e Gracyanne se conheceram quando a musa tinha apenas 16 anos, e ele 25. Em 2021, o artista relembro o momento em que eles se encontraram e ele ficou intrigado por sua futura esposa. "Foi em Ribeirão Preto. Ela estava fazendo show com o Tchakabum e eu com o Soweto. Ela tinha 16 anos. Maravilhosa. Falei: 'Quem é aquela morena ali?'. Aí, o empresário dela me deu o telefone e começamos esse namorico", contou o pagodeiro em seu Instagram.

Na época, o pagodeiro estava namorando a dançarina Viviane Araújo, o que criou diversos rumores de traição na época. Entretanto, esse 'namorico' não durou muito tempo. Segundo Gracy, eles acabaram terminando por ela ser muito nova na época. O romance somente se iniciou pra valer em 2007, logo após a separação oficial de Belo e Viviane.

Gracyanne acabou sendo apontada como pivô da separação entre o ex-casal, já que Belo chegou a admitir que traiu sua ex-namorado. Porém, a influenciadora garantiu que não foi um dos motivos do término. "Quando eles se separaram e a gente assumiu, tinha uma terceira pessoa. O Belo era danado, a Viviane também tinha outro relacionamento. (...) Eu tenho muito respeito por ela. Porque se uma mulher ficou com o Belo por 10 anos é porque é uma guerreira. Tenho certeza que ela é uma mulher incrível e o Belo tem muita gratidão", declarou a famosa ao canal Lisa, Leve e Solta.

Os dois se casaram em 2012 em uma cerimônia religiosa realizada na Igreja da Candelária, no Rio de Janeiro. Na época, eles já eram casados no civil e viviam juntos há cerca de 3 anos.

Quem é o suposto pivô da separação de Belo e Gracyanne?

A separação de Gracyanne Barbosa e Belo ganhou um novo capítulo. Desta vez, o colunista Leo Dias contou que existe um possível pivô no término do casamento.

Segundo um post no portal do colunista, Gracyanne conheceu um homem na academia quando já estava separada de Belo. Ela e o rapaz começaram a se tornar amigos e o flerte surgiu. Tanto que as pessoas que frequentavam o local começaram a comentar.

Com isso, ela mudou de academia, mas não parou de encontrá-lo. Assim, ela descartou de vez alguma possibilidade de reatar com Belo.