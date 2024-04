Regina Volpato faz pedido de desculpas na web: ‘Estou envergonhada’

A apresentadora Regina Volpato se pronuncia nas redes sociais para se desculpar após comentário preconceituoso

A apresentadora Regina Volpato fez um pedido de desculpas nas redes sociais após ser acusada de ter feito um comentário preconceituoso. Ela costuma gravar vídeos comentando sobre situações da vida dos seguidores e uma das situações era sobre uma pessoa com HIV. Então, ela foi acusada de cometer sorofobia, que é o preconceito contra pessoas que possuem HIV.

Com isso, Volpato gravou vídeos nos stories do Instagram para se desculpar e informar que já apagou o comentário.

"Eu preciso pedir desculpa e me retratar com as pessoas que ofendi por conta da minha ignorância e da falta de informação no vídeo que publiquei ontem. Eu apaguei o vídeo e quem me conhece sabe que não sou de apagar conteúdo quando erro, pois prefiro assumir o erro. No entanto, no caso desse vídeo, era mais do que erro. Foi preconceito, desinformação… Enfim, eu pratiquei uma coisa que nem sabia o nome, algo que se chama sorofobia”, disse ela.

E completou: "Preciso agradecer pelo tom extremamente respeitoso com que as pessoas me chamaram atenção. Muita gente. Foram comentários profundos e informativos, comentários e que fizeram com que eu me arrependesse muito desse vídeo".

Por fim, ela disse: "Peço muitas desculpas, estou envergonhada".

View this post on Instagram A post shared by Metrópoles (@metropoles)

Apresentador do SBT fica em choque ao descobrir nódulo ao vivo

Na manhã desta sexta-feira, 22, o apresentador Paulo Mathias passou por um verdadeiro susto enquanto comandava o 'Chega Mais' no SBT. Conscientizando o público sobre o câncer de tireoide, ele realizou um exame de demonstração. Mas para o choque de todos, o jornalista acabou descobrindo um nódulo durante o procedimento ao vivo no programa.

Ao lado de Regina Volpato e Michelle Barros, Paulo decidiu realizar um exame preventivo para conscientizar o público sobre a importância do monitoramento de riscos à saúde. Assim, o apresentador deitou no sofá da atração e foi submetido a um ultrassom em seu pescoço, enquanto um médico detalhava o procedimento aos telespectadores. Veja mais aqui.