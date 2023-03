Maíra Cardi revela relação por interesse com Thiago Nigro: ''Prazer de verdade''

Em novo pronunciamento, Maíra Cardi surpreendeu ao fazer declarações sobre o novo namorado

Após assumir relacionamento com o coach financeiro, Thiago Nigro (32), Maíra Cardi (39) vem falando bastante sobre o assunto em sua rede social. Com tanta repercussão e audiência de pessoas curiosas querendo saber como os dois, aparentemente opostos, estão juntos, a ex-BBB resolveu aproveitar a situação para enaltecer o trabalho de seu companheiro.

Em uma série de stories, nesta sexta-feira, 03, a famosa apareceu se maquiando e fez do momento livre um instante para falar o que a fez ficar interessada no empresário, que perdeu 17 kg em seu programa de emagrecimento e que não curte muita exposição nas redes sociais.

"Pra quem já me segue algum tempo, sabe que eu sou o velho rico da minha vida, trabalho, faço dinheiro como ninguém, com uma facilidade, porém preciso confessar uma coisa pra vocês: cansei de verdade e preciso assumir uma coisa pra vocês: to com ele por interesse de verdade, assim como ele ta comigo, de verdade, temos vários interesses um no outro, um deles é que ele não sabia como emagrecer e eu não sei multiplicar dinheiro", brincou sobre a relação deles.

Namorado de Maíra Cardi: saiba quem é o Primo Rico que conquistou a famosa

"Mas agora falando serio, e serio de verdade, porque eu não quero mentir, ele me fez sentir como nenhum outro fez na vida, o que ele me deu, ninguém me deu, o que ele fez, ninguém fez, ele me fez sentir como nenhum outro homem ousou me fazer sentir: poderosa, segura, mais do que isso, me surpreendeu de verdade, nunca imaginei na minha vida ta com um homem que soubesse dar prazer pra tantas mulheres [...] Óbvio que não to falando de traição, to falando de prazer de verdade, ele vicia, não sabe do que eu to falando? [...])", falou sobre o trabalho dele.

Ainda nesta sexta-feira, 03, o novo namorado de Maíra Cardi fez um novo pronunciamento em seus stories esclarecendo boatos de uma suposta traição a sua ex-mulher, a influenciadora Camila Ferreira, com quem ficou por dez anos e se separou no início de fevereiro. A ex do coach inclusive compartilhou uma suposta indireta para ele após vir a público o namoro do empresário com a ex de Arthur Aguiar (34).

Maíra Cardi sofre ao deixar a filha ir pela primeira vez à casa do pai sem ela

Após anunciar nos últimos dias que está em um relacionamento com o coach Thiago Nigro, a empresária Maíra Cardi mostrou que não está tendo mais o contato que tinha antes com o ex-marido, o ator Arthur Aguiar, com quem terminou o casamento em outubro do ano passado. Nesta quinta-feira, 02, inclusive, a ex-BBB gravou um momento de difícil que precisou se separar da filha Sophia (4).

Nos próximos dias será o aniversário do campeão do BBB 22 e a pequena arrumou as malas para passar uns dias na casa do pai. Querendo que a mãe fosse junto, a menina surgiu choramingando pedindo para Maíra ir com ela.

Abalada com a situação, a influenciadora registrou o momento real para seus seguidores acompanharem. "Momento sofrimento tá, primeira que vez que vai na casa do pai e ela quer que eu vá, quem é mãe sabe como é", começou dizendo.

Em seguida consolou a herdeira: "Porque a gente ta chorando? Mas acontece que, olha que coisa boa, você tem várias casas, olha quanto amor, quantas pessoas que te amam, quantas casas legais amanhã é aniversario do papai voces vão se divertir".