Namorado de Maíra Cardi se pronuncia sobre traição: ''Estava livre''

Em novo pronunciamento, namorado de Maíra Cardi, Thiago Nigro, esclareceu boatos de ter traído a ex-mulher

O novo namorado de Maíra Cardi (39), o coach financeiro Thiago Nigro (32), fez um novo pronunciamento em sua rede social nesta sexta-feira, 03, para esclarecer os boatos de que teria traído a ex-mulher, a influenciadora Camila Ferreira, com quem ficou por 10 anos.

Um mês após ter anunciado o fim do relacionamento, o escritor, conhecido como o Primo Rico, revelou que está com a ex-BBB e deixou claro que nunca havia sido casado após surgirem boatos de que ele teria engatado o romance ainda comprometido

Mais uma vez, ele se pronunciou sobre o assunto e falou sobre o assédio que tem sofrido na rede social. "Não imaginava tudo que isso ia acontecer. Não estou acostumado a ver meu rosto em site de fofoca que eu não frequento. Eu falo de finanças, sou empresário e empreendedor. Não estou acostumado e não é fácil, é estranho", contou.

Thiago Nigro contou que teve um relacionamento longo, que o fez crescer muito, mas nem tudo que parece perfeito realmente é. "Tive um relacionamento longo, bacana e respeitoso. Aprendemos muito. (...) A gente terminou o relacionamento, a gente estava livre. Pode parecer que terminou da noite para o dia", comentou.

"A maior crítica que tenho visto é que anunciamos cedo. Eu concordo. Anunciamos muito rápido, mas não foi por opção. [...] Não era nossa intenção machucar ninguém, em especial as pessoas que viveram com a gente por tanto tempo, com a gente por tanto tempo, como é o caso da Camila", falou.

Logo após anunciar o novo relacionamento, Thiago Nigro compartilhou alguns pontos falando que não publicará "fofocas" em sua rede social e esclareceu que não era casado. A ex dele, Camila Ferreira, publicou uma suposta indireta para ele e deu o que falar.

Namorado de Maíra Cardi surge em momento fofo com a filha dela, Sophia Aguiar

Na última quarta-feira, 01, após assumir publicamente o namoro com Thiago Nigro, Maíra Cardi, chocou os seguidores ao compartilhar um registro fofíssimo ao lado do novo amor.

Em um vídeo compartilhado em seus Stories no Instagram, a musa fitness fez questão de registrar o momento fofo que presenciou.

É que para celebrar a nova fase da vida do casal, os pombinhos decidiram fazer um jantar em família, e ao fim da refeição, Sophia, de apenas 4 anos, fruto do antigo relacionamento de Maíra com Arthur Aguiar (34), ofereceu uma deliciosa sobremesa na boca de Thiago.

"O que é isso que você está dando para ele?", questionou a mamãe coruja. Sophia, então, repete o que o empresário mais conhecido como O Primo Rico disse: "Banoffee!". Veja o momento aqui.