Thiago Nigro revela que nunca foi casado: ''Não confundam minha situação''

Após assumir namoro com Maíra Cardi um mês depois de separação, Thiago Nigro esclareceu que não era casado

Após assumir publicamente seu relacionamento com Maíra Cardi (39), nesta quarta-feira, 01, o coach Thiago Nigro (32) está sofrendo críticas por ter se separado no início de fevereiro da influenciadora Camila Ferreira, com quem ficou por 10 anos.

O escritor e youtuber, conhecido pelo seu canal na plataforma chamado o Primo Rico, resolveu esclarecer que não era casado com a ex-companheira.

"E uma "pequena" adição importante a toda informação torta que por alguns cantos está saindo: 1. Eu tinha um relacionamento sim, e terminamos. 2. Estando solteiro, iniciamos um relacionamento", esclareceu boatos de uma possível traição pela rapidez de assumir um novo namoro.

O novo namorado de Maíra Cardi então revelou que não havia subido ao altar na igreja com a ex. "3. Eu nunca fui casado - então não confundam minha situação para não tentarem me encaixar em regras bíblicas que não se enquadram no meu caso (que concordo)", pontuou.

Por fim, Thiago Nigro contou que deseja selar uma união diante de Deus. "4. Mas sim, ainda sonho em casar diante de Deus um dia", declarou.

Ainda em seus stories, mais cedo, o empresário fez um pronunciamento sobre assumir um relacionamento publicamente e ser uma pessoa reservada. Ele deixou claro que não postará sobre o assunto em sua rede social e que não dará fofocas.

Tiago Nigro revela que nunca fui casado; veja:

Thiago Nigro e Maíra Cardi assumem namoro

Nesta quarta-feira, 01, Thiago Nigro e Maíra Cardi pegaram os fãs de surpresa ao revelarem que estão juntos. A ex-BBB inclusive chocou ao mostrar o antes e depois do amado, que conheceu durante seu processo de reeducação alimentar em seu programa de emagrecimento. Segundo ela, ele perdeu 17 kg desde o início e que isso foi apenas o começo da mudança.

"Agora começa um outro processo, bebê, ai a gente vai chegar em um outro lugar, porque tô falando isso? Porque to me sentindo pressionada pela primeira vez na minha vida, ele já emagreceu quase 17 kg", disse ela sobre a transformação.