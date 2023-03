Ex mulher do namorado de Maíra Cardi ganha apoio nas redes sociais: "Não merecia isso"

Ex mulher do namorado de Maíra Cardi, Camila Ferreira ganha mensagens de apoio; veja

A empresária Camila Ferreira, que esteve ao lado de Thiago Nigro por dez anos, está recebendo uma onda de mensagens nas redes sociais nesta quarta-feira, 1. É que seu ex assumiu namoro com a coach Maira Cardi.

Só que os seguidores estão revoltados porque a ex-BBB foi consultora de emagrecimento do casal. Elas estão fazendo graves acusações. "Seguindo agora só pela audácia. Você merece sucesso!", comentou uma dando início a mensagens de apoio.

"Os dois te apunhalaram nas costas. Chocada. Nunca imaginei que ele faria algo desse tipo. Sinceramente, eu consigo imaginar a sua dor. Fica bem", comentou outro. "Quem mais te decepciona é quem você mais ama! Mas vai passar, você não merecia isso, uma pessoa que colocou na sua casa! Sucesso Camila", declarou outro.

Muitos fãs também anunciaram que estão deixando de seguir Primo Rico. "Deixei de seguir ele e tô te seguindo... Mulheres unidas conseguem tudo, estamos com você", disse uma. "Falam de Deus, vontade divina… mas não era ela quem estava dentro da casa dele e de Camila? Não tem nem 3 semanas que o “Primo” aí anunciou o término e agora está namorando com a sua reeducadora alimentar? O que começa errado nunca dará certo!", disse outro.

Após assumir publicamente o romance com Maíra Cardi (39), Thiago Nigro (32), também resolveu se pronunciar em sua rede social nesta quarta-feira, 01. Além de fotos com a amada, ele escreveu alguns pontos em seus stories. Recém-separado, depois de anunciar o fim de seu casamento com a influenciadora Camila Ferreira no início de fevereiro, o coach fez um esclarecimento sobre ser uma pessoa pública mais reservada.

"Eu não sou - e nunca fui - de compartilhar minha intimidade publicamente. Sou um cara mais "low profile", por mais que trabalhe com finanças e negócios publicamente", começou o texto. Ele também garantiu que nunca foi casado.