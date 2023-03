Recém-separado, Thiago Nigro se pronuncia após assumir romance com Maíra Cardi: ''Não esperem fofocas''

Após assumir namoro com Maíra Cardi, Thiago Nigro se pronunciou em sua rede social e esclareceu alguns pontos de sua vida pessoal

Após assumir publicamente o romance com Maíra Cardi (39), Thiago Nigro (32), também conhecido como o Primo Rico, resolveu se pronunciar em sua rede social nesta quarta-feira, 01. Além de fotos com a amada, ele escreveu alguns pontos em seus stories.

Recém-separado, depois de anunciar o fim de seu casamento com a influenciadora Camila Ferreira no início de fevereiro, o coach fez um esclarecimento sobre ser uma pessoa pública mais reservada.

"Eu não sou - e nunca fui - de compartilhar minha intimidade publicamente. Sou um cara mais "low profile", por mais que trabalhe com finanças e negócios publicamente", começou o texto.

Em seguida, colocou os pontos que deseja esclarecer para o público. "Existe um ônus gigantesco em ser "público". Ás vezes, as narrativas saem de controle e há pouco que você pode fazer. Não tinha chegado a hora de fazer o anúncio que fizemos hoje pela manhã, mas por bem, preferimos fazer - e que bom! Difícil uma mistura como a nossa se "conhecer" na intimidade sem questionamentos, sites e repórteres aparecerem de todos os cantos (e em todos os momentos", desabafou.

No segundo ponto, ele declarou estar muito feliz, no terceiro, ele agradeceu as mensagens, carinhos e amor recebido pelos fãs. Por fim, ele declarou: "Não esperem encontrar fofocas e polêmica por aqui. Eu falo sobre negócios e finanças".

Veja o pronunciamento de Thiago Nigro:

Thiago Nigro perdeu 17 kg após conhecer Maíra Cardi

O coach Thiago Nigro e a influenciadora Maíra Cardi se conheceram em 2022, quando o empresário decidiu entrar no programa de emagrecimento da ex-BBB. Após revelar que está namorando o youtuber, a famosa mostrou um antes e depois impressionante do amado. Com menos 17 kg, ele surgiu irreconhecível após o processo.

"Agora começa um outro processo, bebê, ai a gente vai chegar em um outro lugar, porque tô falando isso? Porque to me sentindo pressionada pela primeira vez na minha vida, ele já emagreceu quase 17 kg", disse ela sobre ele continuar a transformação. Veja aqui o antes e depois do Primo Rico.