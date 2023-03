Após assumir namoro, Thiago Nigro surge em momento fofo com a filha de Maíra Cardi

Maíra Cardi e Thiago Nigro celebraram a nova fase da vida do casal com um jantar em família

Na última quarta-feira, 01, após assumir publicamente o namoro com Thiago Nigro (32), Maíra Cardi (39), chocou os seguidores ao compartilhar um registro fofíssimo ao lado do novo amor.

Em um vídeo compartilhado em seus Stories no Instagram, a musa fitness fez questão de registrar o momento fofo que presenciou.

É que para celebrar a nova fase da vida do casal, os pombinhos decidiram fazer um jantar em família, e ao fim da refeição, Sophia, de apenas 4 anos, fruto do antigo relacionamento de Maíra com Arthur Aguiar (34), ofereceu uma deliciosa sobremesa na boca de Thiago.

"O que é isso que você está dando para ele?", questionou a mamãe coruja. Sophia, então, repete o que o empresário mais conhecido como O Primo Rico disse: "Banoffee!".

Maíra Cardi e Thiago Nigro assumiram o relacionamento com uma declaração apaixonante publicada nas redes sociais do casal."Muitos relacionamentos começam com a paixão avassaladora, mas, para nós, a admiração foi o ponto de partida. Descobrimos que tínhamos valores e sonhos semelhantes, o que nos fez ter uma conexão muito forte desde o início", declarou ela.

VEJA O STORY DE MAÍRA CARDI:

Reprodução/Instagram

UÉ?

Após assumir publicamente seu relacionamento com Maíra Cardi, Thiago Nigro revelou que não era casado com a ex-mulher, Camila Ferreira, com quem ficou junto por 10 anos.

"E uma "pequena" adição importante a toda informação torta que por alguns cantos está saindo: 1. Eu tinha um relacionamento sim, e terminamos. 2. Estando solteiro, iniciamos um relacionamento", iníciou.

O novo namorado de Maíra Cardi então revelou que não havia subido ao altar na igreja com a ex. "3. Eu nunca fui casado - então não confundam minha situação para não tentarem me encaixar em regras bíblicas que não se enquadram no meu caso (que concordo)", pontuou.