Ex do namorado de Maíra Cardi reaparece e manda recado subliminar: "Traidor"

Ex do namorado de Maíra Cardi reaparece e se pronuncia pela primeira vez, desabafa nas redes sociais e abre o coração

A influenciadora Camila Ferreira, ex-mulher de Thiago Nigro, mandou um recado nesta quinta-feira, 2, que deixou os fãs intrigados nas redes sociais. É que ela estava em silêncio desde que o coach financeiro assumiu namoro com Maira Cardi.

Só que nesta tarde, ela publicou uma selfie na frente do espelho. Usando uma legging coladinha com um top mínimo, ela surgiu ao som de Traitor, música da cantora norte-americana Olivia Rodrigo. A música fala sobre traição, o que intrigou os seguidores. "Estou bem, vocês são incríveis", disse ela.

"Sim, eu me fiz de boba, mas sempre soube / Que você falava com ela, talvez tenha feito ainda pior / Eu fiquei quieta para poder manter você / E não é engraçado / Como você correu para ela / No segundo em que terminamos?", diz um dos trechos da letra. A publicação, claro, rendeu muitas reações.

Negou traição

Mais cedo, a coach e ex-BBB Maíra Cardi fez um depoimento direto para rebater os boatos de que seu novo namoro com Thiago Nigro, o Primo Rico, teria começado com uma traição – já que os dois estão solteiros há pouco tempo. Em um desabafo nos stories do Instagram, ela garantiu que o romance deles é muito recente e que começaram a se relacionar quando ambos já estavam solteiros . Segundo ela, os boatos não procedem e as insinuações são bem graves, declarou.

“ Eu jamais faria com outra mulher aquilo que eu assisti a minha vida inteira , o que a minha mãe passou, o que a minha vó passou, eu jamais pediria por um milagre e aceitaria participar de uma mentira. Só o tempo vai poder mostrar para vocês e colocar as coisas no lugar”, disse ela, que ainda afirmou que não se envolveria em uma traição.