Maíra Cardi rompe o silêncio sobre boatos de traição no novo namoro: 'Jamais'

Após assumir namoro com Thiago Nigro, o Primo Rico, Maíra Cardi abre o jogo ao ser alvo de rumores de que o romance começou com traição: 'Não aceitaria participar de uma mentira'

A coach e ex-BBB Maíra Cardi fez um depoimento direto para rebater os boatos de que seu novo namoro com Thiago Nigro, o Primo Rico, teria começado com uma traição – já que os dois estão solteiros há pouco tempo. Em um desabafo nos stories do Instagram, ela garantiu que o romance deles é muito recente e que começaram a se relacionar quando ambos já estavam solteiros .

“ Eu jamais faria com outra mulher aquilo que eu assisti a minha vida inteira , o que a minha mãe passou, o que a minha vó passou, eu jamais pediria por um milagre e aceitaria participar de uma mentira. Só o tempo vai poder mostrar para vocês e colocar as coisas no lugar”, disse ela, que ainda afirmou que não se envolveria em uma traição.

"Eu não desejo isso para o meu pior inimigo. Eu quero finalmente deitar no meu travesseiro e ter a certeza de que aquela pessoa está comigo porque ela quer estar comigo, e que ela não deseja estar em nenhum outro lugar do mundo a não ser do meu lado, é o que eu mais desejei a minha vida inteira", afirmou.

A morena contou que não estava nos planos deles assumirem o romance agora. "Uma coisa muito importante. A minha relação com ele acabou de começar, é muito recente. A gente não queria ter postado ontem, não fazia parte dos nossos planos. A nossa ideia era postar daqui dois meses, porque a gente acabou de começar e queria respeitar o tempo e não queria machucar ninguém. Somos pessoas públicas e as pessoas ficaram sabendo. Antes de ontem começaram a sair algumas fofocas e a gente decidiu que deixar a narrativa na boca das fofocas seria ruim porque a gente não deve nada para ninguém. Não estávamos fazendo nada de errado, estávamos os dois solteiros, qual o problema?", declarou ela.

++ Namorado de Maíra Cardi: saiba quem é o Primo Rico que conquistou a famosa

Ela ainda rebateu os rumores de traição. "Estão saindo notícias de que teríamos começado o nosso relacionamento enquanto ele estava casado, enquanto eu estava casada, pelo amor de Deus! Isso jamais aconteceria! Porque quando a gente planta batata, a gente colhe batata. É a lei da semeadura. Isso não tem o que fazer. É a lei do plantei, colhi. Eu não faria isso comigo, em primeiro lugar de tudo", declarou.

Então, ela contou que eles já se conheciam, mas o romance é recente. Inclusive, Cardi elogiou a ex-mulher do atual namorado e contou que o seu ex-marido, Arthur Aguiar, foi o primeiro a saber do novo romance dela. "Já nos conhecíamos, já nos admirávamos. Assim como eu tenho vários amigos que eu admiro e essa é a base inicial de tudo. Porém, tanto eu quanto ele, nunca tínhamos nos olhado com outros olhos porque não cabia. Até mesmo porque quem me acompanha sabe o quanto eu lutei para o meu casamento dar certo. Eu fiz tudo o que podia e não podia. Os meus olhos estavam voltados para lá. E ele também tinha um relacionamento de muitos anos, onde ele respeita muito ela e enaltece ela. Ela é uma mulher incrível, que merece respeito. E tanto o Arthur quanto ela não merecem, se quer a um grão de dúvida. A primeira pessoa a saber quando o meu coração sentiu a primeira pontada pelo Thiago, foi o Arthur. Eu mandei uma mensagem para ele com todo o respeito do mundo", afirmou.

Por fim, Maíra Cardi comentou que sempre começa um relacionamento para ser algo sério e não gosta de apenas 'ficar'. "Eu sou uma pessoa intensa, quem me conhece sabe que eu não curto beijar por beijar, ficar com as pessoas. Ou eu tenho um relacionamento sério ou não tenho. Quando eu me relaciono com as pessoas, eu me relaciono dessa maneira. Os meus relacionamentos sempre são sérios. Isso me faz feliz, eu me sinto feliz. Eu não curto beijar na boca de uma pessoa que eu não curto, que eu não tenho amor, que eu não tenho paixão. Além disso, é a primeira vez na minha vida em que eu inicio um relacionamento acreditando em Deus. Quem conhece a minha história, sabe que é recente, faz dois anos que eu acredito em Deus. Quando eu comecei o meu relacionamento anterior, eu não acreditava, não era a base do meu relacionamento, tanto que eu nunca casei no religioso. A base hoje da minha vida é Deus, o que muda tudo", disse ela.

E completou: "Quando você tem Deus como propósito, você reavalia tanta coisa, tantos pensamentos, tantas atitudes e principalmente sua escolha. Disso tudo que eu falei, eu jamais começaria um relacionamento se eu não tivesse certeza absoluta de quem é essa pessoa, se os nosso princípios estão aliados, que os nossos propósitos estão alinhados, qual é o caráter, qual é a finalidade. Hoje, a pessoa que eu escolhi hoje para caminhar é uma pessoa que eu e ele estamos em cima de respeito".

++ Maíra Cardi choca ao mostrar antes e depois do namorado: ''Emagreceu 17 kg''