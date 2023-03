Maíra Cardi sofre ao ver a filha ir pela primeira vez à casa de Arthur Aguiar sem ela: ''Chorando''

Após assumir namoro, Maíra Cardi mostrou momento de separação delicado com a filha e emocionou; veja

Após anunciar nos últimos dias que está em um relacionamento com o coach Thiago Nigro (32), a empresária Maíra Cardi (39) mostrou que não está tendo mais o contato que tinha antes com o ex-marido, o ator Arthur Aguiar (34), com quem terminou o casamento em outubro do ano passado. Nesta quinta-feira, 02, inclusive, a ex-BBB gravou um momento de difícil que precisou se separar da filha Sophia (4).

Nos próximos dias será o aniversário do campeão do BBB 22 e a pequena arrumou as malas para passar uns dias na casa do pai. Querendo que a mãe fosse junto, a menina surgiu choramingando pedindo para Maíra ir com ela.

Abalada com a situação, a influenciadora registrou o momento real para seus seguidores acompanharem. "Momento sofrimento tá, primeira que vez que vai na casa do pai e ela quer que eu vá, quem é mãe sabe como é", começou dizendo.

Em seguida consolou a herdeira: "Porque a gente ta chorando? Mas acontece que, olha que coisa boa, você tem várias casas, olha quanto amor, quantas pessoas que te amam, quantas casas legais amanhã é aniversario do papai voces vão se divertir".

Ainda nesta quinta-feira, 02, Maíra Cardi encantou ao exibir um momento de seu novo namorado com Sophia. Horas antes, a coach gravou uma série de vídeos esclarecendo boatos de que teria iniciado o relacionamento traindo a ex de Thiago Nigro.

Na quarta-feira, 01, Maíra Cardi pegou os seguidores de surpresa ao confirmar com fotos românticas que realmente está namorando o coach financeiro, Thiago Nigro. Em sua rede social, ela publicou registros cheios de romance e contou resumidamente como tudo aconteceu.

"Muitos relacionamentos começam com a paixão avassaladora, mas para nós, a admiração foi o ponto de partida. Descobrimos que tínhamos valores e sonhos semelhantes, o que nos fez ter uma conexão muito forte desde o início. Acreditamos que amar alguém sem admiração é como construir um castelo na areia, que facilmente desmorona quando a paixão acaba", escreveu.