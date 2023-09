A Fazenda 15: Participantes anunciados esta semana já estão reunidos na casa

Os 18 participantes da Fazenda 15 que foram anunciados esta semana já estão reunidos na sede do reality

Neste domingo, 17, o diretor do reality show A Fazenda, Rodrigo Carelli surpreendeu a todos quando compartilhou em seu Twitter uma foto dos 18 participantes que foram anunciados nesta semana, já reunidos na casa do programa.

Todos os nomes que foram anunciados nesta última quinta-feira, 14, apareceram em uma foto que mostra que todos já estavam confinados na casa que será a sede da 15ª edição do reality. Vale lembrar que mais 4 nomes ainda serão anunciados.

Na foto, todo o elenco surgia sentado em sofás formando uma roda ao redor de uma mesa de centro. Quem estava chamando a atenção na foto, era a cantora de forró Kally, que surgiu com um look todo rosa brilhante e um chapéu de cowgirl da mesma cor.

Outras três participantes apostaram no look característico para A Fazenda. A influenciadora famosa por ter desavenças com Jojo Toddynho, Cariúcha também está com um look todo azul e chapéu combinando. Duas participantes, morenas, não puderam ser identificadas pois estavam de costas para as câmeras. Mas uma delas usava cropped verde e um chamativo chapéu da mesma cor, e outra usava um conjunto rosa de látex também combinando com o chapéu “cowgirl”.

“Todos os 18 já na sede!”, anunciou Carelli na legenda da foto publicada nas suas redes sociais. Quem também celebrou a estreia da nova temporada foi a apresentadora Adriane Galisteu. A estrela compartilhou uma foto mais engmatica.

Galisteu publicou em seu Twitter uma foto de um brinde entre os participantes. Apenas os braços de alguns participantes podem ser vistos no clique, mas os que chamaram atenção foram os do influenciador WL Guimarães e do ex-marido de Jojo Toddynho, Lucas Souza, por conta das tatuagens.

“Amores, agora foi! Foi com o pé na porteira real! Breca não deixa vir”, escreveu Galisteu na legenda. Vale lembrar que a apresentadora comentou com exclusividade no PodCARAS sobre os bastidores do programa.

Amores, agora foi!!! Foi com pé na porteira real!!! Breca não deixa vir!!! @afazendarecord@rocarelli 🐮🐓 pic.twitter.com/hqX4le110d — Adriane Galisteu (@GalisteuOficial) September 17, 2023

Segurança!

Ainda nessa última quinta-feira, uma coletiva de imprensa com jornalistas foi realizada para dar início a nova temporada de A Fazenda. Durante o evento que contou com a presença de Carelli e Galisteu, foi feito um questionamento sobre a segurança dos participantes, já que na última temporada além de ameaças, agressões físicas chegaram a ocorrer.

"Quando você fala que a gente perdeu a mão, acho que na verdade as pessoas perderam a mão lá dentro. Os participantes perderam a mão. Óbvio que a gente pode e deve melhorar, pensar nisso, se preocupar. Ao escolher o elenco a gente pensa como não ter pessoas que possam chegar nesse ponto, mas é uma surpresa pra todo mundo”, se defendeu Carelli.