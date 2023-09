A Fazenda 15: Lucas Souza, ex-marido de Jojo Todynho, é confirmado no elenco

O ex-marido de Jojo Todynho, Lucas Souza, está confirmado na 15ª edição de A Fazenda, que estreia dia 19

Nesta noite de quinta-feira, 14, os últimos nomes da 15ª edição do reality show A Fazenda, da Record TV, foram revelados ao público. E desta vez, o ex-militar e influenciador digital Lucas Souza, ex-marido da cantora Jojo Todynho, foi confirmado como participante do programa. A informação foi divulgada pelo colunista Flavio Ricco em O Programa de Todos os Programas.

Lucas Souza tem 21 anos e é natural de Curitiba. Ele ingressou nas Forças Armadas em janeiro de 2020, atuando em sua cidade natal. O militar ficou famoso na internet pouco depois, quando se casou com a cantora Jojo Todynho, logo após sua vitória da 12ª edição de A Fazenda.

Sua carreira da aeronáutica foi muito breve, sendo encerrada para que Lucas pudesse investir em seus ganhos na internet. O seu casamento também não durou muito e chegou ao fim em 2022, após 10 meses de união.

Vale lembrar que em agosto deste ano, a CARAS revelou em primeira mão que Lucas Souza seria um dos integrantes da 15ª edição do reality. O site ouviu fontes próximas ao influenciador e confirmou sua participação na disputa pelo prêmio milionário do programa.

Ao confirmar sua participação em A Fazenda 15, Lucas apareceu caracterizado de peão em cima de um cavalo ao som da música tema do programa. "É meu povo. Sim, eu tô na Fazenda 15! Gente, tô muito feliz de poder participar da Fazenda 15. Vocês vão conhecer um pouco do Lucas, um pouco do meu verdadeiro caráter, longe das páginas de fofoca. Longe das manchetes, vocês vão poder me acompanhar 24h por dia", disse ele no vídeo.

Na legenda da publicação, o ex-militar escreveu que encara a sua participação como uma nova oportunidade de amadurecer e crescer. "Estou aqui, de coração aberto e limpo, entendendo todos os meus erros e acertos, muito disposto a viver intensamente uma nova experiência e te convidando a me conhecer de verdade, longe das manchetes dos sites de fofoca. Vamos juntos para A Fazenda 15? É verdade, meu povo! Partiu Fazendola!"