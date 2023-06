A Fazenda: Ex de Jojo Todynho, Lucas Souza está confirmado no reality

Segundo fontes próximas ao influenciador, Lucas Souza está confirmado em 'A Fazenda 15'

O influenciador digital Lucas Souza está confirmado na nova edição de A Fazenda. Segundo fontes próximas ao novo peão ouvidas por CARAS, ele está entre os participantes que vão disputar o prêmio milionário no programa da Record TV.

Lucas Souza ficou famoso ao casar com a cantora Jojo Todynho. Os dois se separaram e ele investiu na carreira como influenciador. Nos últimos meses, ele também abandonou a carreira como militar para viver de seus ganhos com a internet.

Após o período turbulento, ele chegou a abrir o coração em uma conversa com os fãs no início do mês. Dentro do carro, ele fez uma declaração sobre a depressão que enfrentou recentemente e contou que pensava em voltar a integrar o Exército.

“Eu estou feliz em contar isso para vocês porque, quando eu saí do Exército, eu saí porque estava passando por um momento de depressão muito grande na minha vida e estava longe da minha família. Só que eu realinhei minha cabeça, consegui me estruturar bem. Eu tomei essa decisão porque eu sempre sonhei em ser militar. Eu estou muito feliz mesmo”, disse ele.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lucas Souza (@lucassouza_ofl)

Lucas Souza fez lipoaspiração

Recentemente, Lucas Souza contou que fez lipoaspiração no abdômen. Nos stories, o ex-marido de Jojo Todynho contou que está impaciente com o tempo de repouso necessário para recuperação da cirurgia. "Não aguento mais ficar de cama [...] Mas tem que respeitar, né? O pós-operatório é tão importante quanto a operação em si. Consegui dar uma fugida ontem, mas o correto é ficar 15 dias de repouso para ter um bom resultado".

Ele ainda comentou que pagou uma bolada no procedimento, que tem o objetivo de ajudá-lo como influenciador digital. "Eu acho que paguei entre R$ 60 mil e R$ 70 mil. Desde janeiro eu estava com a cirurgia marcada (...) Vou focar agora em dieta, nutrição e esporte, e incentivar as pessoas a praticarem atividade física. Meu perfil será voltado para isso".