Fazenda 15: Cantora de forró Kally Fonseca compõe elenco do reality show

A cantora Kally Fonseca, integrante do grupo Cavaleiros do Forró, é confirmada no elenco do reality A Fazenda 15

Nesta quinta-feira, 14, os nomes que compõe o elenco da Fazenda 15 estão sendo anunciados ao longo do dia. Após a notícia de que o ator André Gonçalves e a influenciadora Nathalia Valente, um outro nome foi divulgado pelo site “Notícias da TV”.

A cantora Kally Fonseca estará a 15ª edição do reality show dirigido por Rodrigo Carelli. Natural de Natal, capital de Rio Grande do Norte, Kally começou a cantar quando tinha apenas 9 anos de idade. A artista gravou seu primeiro DVD aos 11 anos. Hoje com 30 anos, Kally já fez parte das bandas Forró Safado e Santropê. Atualmente ela é cantora e integrante do grupo Cavaleiros do Forró.

Em seu Instagram com mais de 400 mil seguidores, Kally gravou um vídeo divertido para anunciar sua ida ao reality. A cantora surgia assinando seu nome em um papel com o logo da Fazenda. O vídeo ainda mostrava Kally no aeroporto e chegando em uma fazenda com um look no estilo “cowgirl”.

“Podem confirmar os boatos, É OFICIAL, a Kally está na Fazenda 15. Estão preparados? Nossa peoa está pronta para mostrar toda sua autenticidade, garra e determinação nessa nova jornada”, lia-se na legenda da publicação que também foi compartilhada pela banda Cavaleiros do Forró.

Mas esta não é a primeira vez que Kally participa de um reality-show. A cantora já fez parte do programa “Se Sobreviver, Case”, do canal Multishow. O programa testava o relacionamento amoroso dos participantes, os colocando em uma floresta sem roupa alguma.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Kally Fonseca (@kallyfonseca)

Mais nomes!

Outros nomes já foram confirmados na Fazenda 15! O primeiro a ser anunciado foi Yuri Meirelles, modelo que ficou famoso ao participar de clipes da cantora Anitta. Quem também surpreendeu a ser anunciada foi a jornalista Rachel Sheherazade.

A cantora Olivia Nobre, que é filha de Dudu Nobre e Adriana Bombom, também estará no reality da Record TV. E outro nome confirmado éSander Mecca, ex-integrante da boy band Twister, dona do hit “40 graus”.