Após especulações, jornalista Rachel Sheherazade é confirmada na Fazenda 15

A jornalista Rachel Sheherazade, que já foi âncora do jornal SBT Brasil, foi confirmada como uma das participantes da Fazenda 15

Nesta quinta-feira, 14, os nomes dos participantes da Fazenda 15 estão sendo revelados ao longo do dia. Após o nome de Yuri Meirelles, que ficou famoso ao participar de um clipe de Anitta, foi a vez da jornalista Rachel Sheherazade ser anunciada como peoa nessa nova edição. A coluna da jornalista Fábia Oliveira revelou o nome da comunicadora.

A jornalista ficou conhecida por ancorar o jornal “SBT Brasil” entre os anos de 2011 e 2020, em horário nobre. Ela também comandou o “Jornal da Manhã” da Rádio Jovem Pan. Rachel ainda foi repórter na RecordTV e na Rede Globo entre 2000 e 2003.

Além de comandar jornalísticos na TV, Rachel ainda tem 800 mil seguidores no Instagram e mais de 1 milhão no Twitter. A jornalista de 49 anos natural de João Pessoa, na Paraíba, também é articulista de uma revista há 10 anos.

Leia também:Confirmada em A Fazenda 15, Rachel Sheherazade já levou bronca de Silvio Santos e processou SBT

O nome de Rachel já estava sendo muito especulado. Além de aparecer em diversas listas de possíveis nomes para a nova edição do reality da Record, uma dica dada no perfil oficial da Fazenda pode ter revelado até demais.

“A Âncora: 1- Suas críticas sempre viralizaram. 2- Seus comentários têm credibilidade. 3- Isso não quer dizer que suas opiniões serão sempre aceitas”, dizia a mensagem que foi facilmente decifrada por muitos fãs do programa dirigido por Rodrigo Carelli.

Em relação as opiniões que não foram “aceitas”, um episódio marcante na carreira da jornalista aconteceu em 2014. No jornal SBT Brasil, Rachel defendeu “justiceiros” que amarraram um adolescente em um poste e o agrediram.

“O contra-ataque aos bandidos é o que eu chamo de legítima defesa coletiva de uma sociedade sem Estado contra um estado de violência sem limite. Aos defensores dos Direitos Humanos que se apiedaram do marginalzinho preso ao poste, eu lanço uma campanha: faça um favor ao Brasil, adote um bandido!”, disse ela no jornal da emissora SBT.

Após o comentário, o canal televisivo de Silvio Santos cortou os comentários da apresentadora no jornal e anunciou que as opiniões no jornal seriam apenas emitidas em forma de editorial.

Mais nomes!

Um outro nome ainda foi revelado. Olivia Nobre, também conhecida como Lily Nobre, filha de Adriana Bombom e Dudu Nobre compõe a lista de participantes na Fazenda 15. A jovem de 21 além de influenciadora, também é cantora.

“Tô na área, tropinha! Cheguei como a mais nova peoa em A Fazenda 15 e estou pronta para encarar todos os desafios desse mundo rural. Vai ser uma jornada incrível, e conto com todos vocês para me apoiarem. Juntos, vamos fazer história!", disse ela nas redes sociais.