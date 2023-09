Confirmada em A Fazenda 15, Rachel Sheherazade já levou bronca de Silvio Santos e processou SBT

A 15ª edição de A Fazenda se inicia em 19 de setembro; Rachel Sheherazade é mais uma confirmada da atração

A jornalista Rachel Sheherazade (50) é mais um nome confirmado para a 15ª edição de A Fazenda. Com uma trajetória marcada por algumas polêmicas, a comunicadora já levou bronca de Silvio Santos e processou o SBT. A informação foi divulgada pela colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, que também anunciou Lily Nobre (21) no reality rural.

Nascida em João Pessoa, a nova confirmada para A Fazenda 15 vive em São Paulo e já foi âncora do principal telejornal do SBT. Rachel Sheherazade é vencedora de dois prêmios do Troféu Imprensa como melhor âncora e hoje acumula mais de 2 milhões de seguidores em seu perfil do Instagram.

Durante uma das cerimônias do Troféu Imprensa que participou, a jornalista recebeu um alerta de Silvio Santos. Na ocasião, o apresentador afirmou que não teria contratado Sheherazade para dar opiniões políticas. A jornalista rebateu dizendo que foi contratada para dar opinião.

"Não, eu te chamei para você continuar com sua beleza, com a sua voz. Te chamei para ler as notícias, e não para dar sua opinião. Se quiser falar sobre política, compre uma estação de TV e faça por sua própria conta", respondeu o dono do SBT.

Depois, a nova participante do reality A Fazenda foi demitida da emissora e moveu uma ação contra o canal. Ela alegava ter sido contratada como pessoa jurídica pelo SBT, mas que tinha obrigações como as de um funcionário regular, como horas extras e plantões.

Além disso, ela também citou a bronca que levou do apresentador durante o Troféu Imprensa e alegou ter sido tratada de modo "depreciativo, preconceituoso, vexatório, humilhante e constrangedor" por Silvio. O processo ainda está em andamento.

A 15ª edição de A Fazenda estreia em 19 de setembro e terá sua pré-estreia na noite do dia 18. Além de Rachel Sheherazade, a cantora Lily Nobre e o modelo Yuri Meirelles também foram confirmados como um dos peões do reality rural, que terá apresentação de Adriane Galisteu.

CONFIRA FOTO DE RACHEL SHEHERAZADE, PARTICIPANTE DE A FAZENDA 15: