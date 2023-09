A Fazenda 15: Filha de Adriana Bombom e Dudu Nobre é confirmada no elenco

Aos 21 anos, Olívia Nobre, filha de Adriana Bombom e Dudu Nobre, vai para o reality show A Fazenda 15

Filha de Adriana Bombom e Dudu Nobre, Olívia Nobre, a Lily Nobre, está confirmada no elenco de A Fazenda 15, da Record TV. O nome dela foi divulgado pela colunista Fábia Oliveira, do site Metrópoles, na manhã desta quinta-feira, 14.

Olívia Nobre tem 21 anos e também é cantora. A estrela já lançou alguns singles no estilo de trap na internet nos últimos tempos. Ela nasceu no Rio de Janeiro e tem dois irmãos, Thalita Nobre e João Eduardo.

"Tô na área, tropinha! Cheguei como a mais nova peoa em A Fazenda 15 e estou pronta para encarar todos os desafios desse mundo rural. Vai ser uma jornada incrível, e conto com todos vocês para me apoiarem. Juntos, vamos fazer história!", disse ela nas redes sociais.

No início do ano, Olívia Nobre virou notícia na imprensa nacional por causa da notícia de que foi vítima de abuso sexual em uma festa no Rio de Janeiro. Na época, a mãe dela, Adriana Bombom, compartilhou um comunicado nas redes sociais para demonstrar a sua tristeza com a situação e informou que o caso está sendo investigado pela polícia. "Oi amados, é com muita dor no coração e muita indignação que venho aqui comunicar a vocês que após as comemorações de meu aniversário num restaurante, na virada de sábado para domingo último, a minha filha Olívia Nobre, de 20 anos, foi convidada por alguns amigos dela para ir a uma festa em uma casa no Recreio dos Bandeirantes/RJ", disse ela.

E completou: "Na ocasião ela foi vítima de um abuso sexual grave, o qual já está sendo investigado pela Polícia Civil do Rio de Janeiro. A investigação é sigilosa e peço que respeitem a sua privacidade nesse momento. Agradeço a todos os que tem me procurado e enviado mensagens de afeto e consideração! Obrigada. Adriana Bombom".

O pai da jovem, Dudu Nobre, também falou sobre o assunto publicamente. "Minha filha Olívia Nobre, de 20 anos, foi convidada para uma festa no Recreio dos Bandeirantes, RJ, na madrugada do último domingo. Na ocasião, ela foi vítima de um abuso, o qual está sendo investigado pela Polícia Civil do Rio de Janeiro. A investigação é sigilosa e peço que respeitem a sua privacidade nesse momento", disse ele em nota enviada ao Jornal Extra.

Presença de Lily Nobre nas redes sociais

Olívia Nobre é presença garantida nas redes sociais. Em seu perfil, ela sempre mostra selfies e fotos para exibir sua beleza natural e também divulga suas músicas, como o mais recente single Movimento Perigoso, que foi lançado no início de setembro.