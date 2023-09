Quem é Yuri Meirelles? Primeiro confirmado em A Fazenda 15, modelo fez clipe com Anitta

A 15ª edição de A Fazenda se inicia em 19 de setembro; Yuri Meirelles é o primeiro confirmado da edição

O modelo Yuri Meirelles (22) é o primeiro nome confirmado para a 15ª edição do reality A Fazenda, que se inicia em 19 de setembro. Seu nome foi divulgado através da rede social Kwai, no perfil do programa rural.

Nascido no Rio de Janeiro, ele é empresário e modelo. Meirelles se tornou conhecido nacionalmente após participar do clipe polêmico de Funk Rave da cantora Anitta, em que ele recebe uma simulação sexo oral. Nesta quarta-feira, 13, o peão de A Fazenda celebrou o título da artista no VMA pela música .

"Fiquei muito feliz com a oportunidade, espero conhecer uma galera maneira e fazer novas amizades. Vou aproveitar cada momento lá, estou lá para me divertir e vou jogar o jogo. Espero, se Deus quiser, sair com esse prêmio de R$ 1,5 milhão para casa", disse ele.

Hoje ele acumula mais de 215 mil seguidores em seu perfil do Instagram. Na rede social, o novo participante de A Fazenda costuma compartilhar fotos de seus looks, paisagens do Rio de Janeiro e até mesmo momentos do seu dia a dia, como treinos e passeios na praia.

O novo peão começou a trabalhar aos 16 anos com sua mãe. Ele começou a cursar a faculdade de publicidade e propaganda, mas trancou o curso para se dedicar à empresa da matriarca, ao lado do irmão. Após a participação no clipe de Anitta, ele passou a investir na sua carreira de modelo e influenciador.

Na época do clipe de Funk Rave, o empresário disse, em seu perfil do Instagram, que não ficou excitado com a cena de sexo. "A gente está ali fazendo aquela cena, mas a cabeça está em outro lugar pensando em outras coisas", garantiu.

Recentemente, o caseiro Diogo Barbieri contou à CARAS Brasil que a produção para a 15ª edição de A Fazenda já está "a todo vapor". O criador de gado e cavalo ainda revelou bastidores do programa e falou sobre sua relação com os peões e animais.

Barbieri é responsável por supervisionar os cuidados com os animais durante A Fazenda e garantir que os peões estejam os tratando da maneira correta. "Damos algumas dicas para os participantes cuidarem e preservarem o bem estar dos animais", explica.

CONFIRA FOTOS DE YURI MEIRELLES, PRIMEIRO CONFIRMADO DE A FAZENDA 15: