Caseiro de A Fazenda revela bastidores do reality rural: 'A todo o vapor'

Diogo Barbieri, caseiro do reality A Fazenda, contou à CARAS Brasil detalhes sobre seu trabalho

Às vésperas do início da 15ª temporada do reality A Fazenda, o caseiro Diogo Barbieri assegura que a produção está "a todo vapor". Em entrevista à CARAS Brasil, o criador de gado e cavalo revelou bastidores do programa e falou sobre sua relação com os peões e animais.

Barbieri é responsável por supervisionar os cuidados com os animais durante A Fazenda e garantir que os peões estejam os tratando da maneira correta . "Damos algumas dicas para os participantes cuidarem e preservarem o bem estar dos animais", explica.

O criador de gado ressalta que ama mexer com os animais, e que a produção do programa envolve um veterinário —que fica presente 24 horas—, alimentação com horários específicos para os animais e com rações das melhores marcas do ramo.

Para ele, apesar de trabalhar há algumas edições no programa, ainda é supreendente a quantidade de pessoas envolvidas para fazer o reality acontecer. "Nunca imaginei que envolvesse uma equipe tão grande por trás de um programa. [Já] estamos preparados para os novos participantes."

Em seu perfil do Instagram, Barbieri costuma compartilhar fotos no ambiente rural e também ao lado dos apresentadores de A Fazenda. Ele já posou com Rodrigo Faro, Marcos Mion e Adriane Galisteu, que está sob o comando da nova edição.

Além disso, ele já posou com vencedores de edições anteriores, como Rico Melquíades. O caseiro revela que não deixa de torcer pelos peões. "Com o dia a dia juntos e vendo [os participantes] cuidarem dos animais, você acaba torcendo."

A 15ª edição de A Fazenda estreia em 19 de setembro, e terá uma pré-estreia um dia antes, em 18 de setembro. O reality rural trará elementos mais rústicos para celebrar os 15 anos no ar, e contará com dinâmicas como o Paiol.

CONFIRA FOTO DE DIOGO BARBIERI, CASEIRO DE A FAZENDA, AO LADO DE ADRIANE GALISTEU: