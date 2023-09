Adriane Galisteu confirma spoiler de A Fazenda e faz revelação sobre peões

Em entrevista ao Podcast CARAS, Adriane Galisteu contou bastidores do reality que estreia em 19 de setembro

A apresentadora Adriane Galisteu (50) não esconde a animação com o início da 15ª edição do reality A Fazenda, que estreia em 19 de setembro. Em entrevista ao podcast CARAS, a modelo revelou que também vota nos participantes nos intervalos do programa.

"Eu sou uma telespectadora, eu não consigo não fazer meu voto. Eu acompanho, eu vivo aquilo. Eu consigo entender que todos são importantes para o programa, mas quem manda é o público, somos nós", afirma Adriane Galisteu .

A apresentadora ainda confirma que o Paiol será formado completamente por ex-participantes do programa. Além disso, ela ainda revela que já está pronta para abdicar de sua vida pessoal até o fim do reality.

"Não tem a menor chance de viver um pouco da minha vida e um pouco de A Fazenda", afirmou Adriane Galisteu, durante a conversa ao vivo. "Já estou 100% pronta para viver A Fazenda", completou ela, que ainda contou ter vontade de entrar como infiltrada no confinamento.

A apresentadora, que está partindo para seu terceiro ano no comando do programa, aproveitou os meses antes do início do reality da Record para fazer viagens e comemorar os seus 50 anos. Agora, ela diz já ter avisado a família sobre sua rotina nos próximos meses.

"Eu aproveitei bastante para me preparar para isso. Minha família já sabe, vou estar em Itapecerica da Serra [no interior de São Paulo]. Vou sair de casa 15h e chegar 3h da manhã, vai ser minha rotina", acrescentou a apresentadora.

Adriane Galisteu ainda revela que o espaço do confinamento já está sendo montado, e que a fazenda é completamente real. Ela explica que o cenário será bastante "raiz", com mais madeira na decoração. Apesar disso, a apresentadora diz que não visitou o local.

"[A Fazenda] vai tomando uma proporção na vida da gente, que da metade do ano até o Natal não se fala em mais nada. É um assunto que ferve. Às vezes alguma treta que acontece lá, a gente trás para conversas, vira assunto para programas, e a gente aprende também."

