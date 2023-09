Anitta vence o VMA pela segunda vez: ‘Funk brasileiro está aqui’

Pelo segundo ano consecutivo, Anitta vence o VMA, da MTV, e faz agradecimento no palco

A cantora Anitta conquistou mais um VMA, da MTV! Na noite desta terça-feira, 12, ela subiu ao palco para receber o seu troféu na categoria de Melhor Videoclipe Latino pela música Funk Rave.

Ela recebeu o troféu das mãos dos ícones da música latina Thalía e Fat Joe. No palco, ela exibiu o seu terceiro look da noite, um vestido com franjas, e fez o seu agradecimento.

"Uau! Meu Deus, nem acredito! Brasil, estamos aqui de novo! Pela segunda vez estamos aqui, agradeço muito meus fãs, sem vocês eu não seria nada. Agradeço meus fãs no Brasil e no México. Obrigada minha gravadora por todo o apoio, minha equipe e agradeço a mim, porque eu trabalhei muito. Mais um funk brasileiro e vão ouvir muito mais. Funk brasileiro está aqui para ficar”, disse ela.

TUDO DELA! Anitta sendo anunciada como a vencedora da categoria "Best Latin" no #VMAs.pic.twitter.com/XZ3GOsNx9z — Tracklist (@tracklist) September 13, 2023

Anitta fez história no VMA 2022

A cantora Anitta fez história na noite no VMA 2022. Além de fazer uma performance no palco do VMAs 2022 (Video Music Awards), ela levou para casa um troféu! A estrela venceu na categoria de Melhor Clipe de Música Latina da premiação e se tornou a primeira artista solo brasileira a conquistar o prêmio.

Ao subir no palco, Anitta demonstrou a sua surpresa com a vitória e agradeceu. “Ai meu Deus! Eu realmente não estava esperando, acho que vou chorar. Eu quero dizer pra quem não sabe que nesta noite estamos fazendo história. É a primeira vez que o Brasil está aqui. É a primeira vez que o Brasil recebeu um prêmio como esse. Quero agradecer a minha família, aos meus amigos. Nós nunca imaginamos que isso seria possível. Muito obrigada!”, disse ela.

Antes da premiação, Anitta comemorou o sucesso de sua música Envolver. “Minha música chegou no primeiro lugar este ano, então é muito importante para mim. E as pessoas vão se surpreender bastante porque terei um momento brasileiro na apresentação”, afirmou.