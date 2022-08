Anitta esbanja sensualidade em sua estreia no palco do VMAs

Anitta faz performance na noite de premiação do VMAs 2022 ao som de 'Envolver'

CARAS Digital Publicado em 28/08/2022, às 23h09

A cantora Anitta brilhou e levou o Brasil para o palco do VMAs – Video Music Awards – 2022 na noite deste domingo, 28. A estrela dançou e rebolou ao som da música Envolver e também de funk no palco da atração.

Ela inicou a performance no topo de uma escada estilosa e esbanjou sensualidade. Para a ocasião, ela destacou suas curvas impecáveis ao usar um macacão com transparência e salto alto. A musa entregou todo o seu talento no palco e levantou a plateia.

Para a sua chegada ao evento, Anitta escolheu um vestido da grife Schiaparelli e deixou os fãs encantados. Em conversa com a CARAS Digital, ela contou sobre a sua ansiedade. “Eu estou superfeliz, não consegui dormir. Só peguei no sono às 3h da manhã. Eu estou meio ansiosa, talvez, para hoje. Acho que a galera vai ficar bem surpresa, trouxe uma surpresinha para o final da minha apresentação. Espero que a galera ame! Estou bem emocionada de estar aqui hoje. É a primeira vez do Brasil e estou no clima de Copa do Mundo”, disse ela.

A brasileira também está concorrendo na categoria de Melhor Música Latina com a música Envolver.

🚨 Confira a performance completa de Anitta no #VMAspic.twitter.com/OcwyK0gNfV — Tracklist no #VMAs (@tracklist) August 29, 2022

Veja as fotos da performance de Anitta no VMAs 2022:

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!