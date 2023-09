A Fazenda 15: Yuri Meirelles é o primeiro nome confirmado pela Record TV

Record TV confirma participação de Yuri Meirelles em A Fazenda. Ele participou dos clipes de Anitta

Na manhã desta quinta-feira, 14, a Record TV confirmou o primeiro nome de um participação confirmado em A Fazenda 15: Yuri Meirelles. Ele é modelo e empresário, tem 22 anos e ficou conhecido por ter participado de clipes da cantora Anitta no Rio de Janeiro.

Em seu vídeo de apresentação, Yuri contou que ficou feliz com o convite para entrar no reality show, quer se divertir e levar o prêmio de campeão para casa.

"Eu sou o Yuri Meirelles, tenho 22 anos, nasci no Rio de Janeiro, sou empresário, modelo, participei de alguns clipes com a Anitta neste ano. Recebi o convite da Record para participar de A Fazenda e fiquei muito feliz com a oportunidade. Espero conhecer uma galera maneira lá, fazer novas amizades, vou aproveitar cada momento lá, vou me divertir, jogar o jogo, espero sair com o prêmio de R$ 1,5 milhão para casa. Estou feliz e conto com a torcida de vocês”, afirmou ele.

Logo depois, a Record TV divulgou o perfil de Yuri. "Empresário carioca, começou a trabalhar com 16 anos com a mãe. Entrou para a faculdade de publicidade e propraganda e logo depois trancou o curso para abraçar o sonho de crescer a empresa da mãe, junto com o irmão. Sempre curtindo a vida de solteiro e fazendo trabalhos como modelo, aos 22 anos recebeu o convite, por conta de seu instagram, para participar de um clipe com a cantora Anitta, na música “Funk Rave”. Com isso, ganhou milhares de seguidores de todo o Brasil e do mundo. Após essa reviravolta na vida, decidiu conseguir mais tempo para investir na sua carreira como modelo e influencer", informaram.

A Fazenda 15 estreia no dia 19 de setembro, na Record TV, sob o comando de Adriane Galisteu.

Relembre o clipe da cantora Anitta que teve a participação de Yuri Meirelles:

View this post on Instagram A post shared by Yuri Meirelles (@yurimeirelless)

A presença de Yuri Meirelles nas redes sociais

Nas redes sociais, o modelo Yuri Meirelles faz posts frequentes sobre a sua rotina e adora exibir o seu físico impecável. Ele sempre aparece sem camisa ao curtir os dias ensolarados no Rio de Janeiro, dá dicas de cuidados com a boa forma para os fãs e posta seus ensaios fotográficos. No Instagram, ele tem mais de 200 mil seguidores.

View this post on Instagram A post shared by Yuri Meirelles (@yurimeirelless)

View this post on Instagram A post shared by Yuri Meirelles (@yurimeirelless)