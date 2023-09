Fazenda 15: Influenciadora Nathalia Valente tem participação confirmada no reality

A influenciadora Nathalia Valente, famosa por postagem polêmica no TikTok, é confirmada como participante na Fazenda 15

Nesta quinta-feira, 14, os nomes dos participantes que farão parte do elenco de A Fazenda 15 estão sendo divulgados. Personalidades como o modelo Yuri Meirelles e a jornalista Rachel Sheherazade já foram confirmados no reality show.

Agora foi a vez da influenciadora Nathalia Valente ser anunciada no programa dirigido por Rodrigo Carelli. A notícia da participação da blogueira no reality da Record TV apresentado por Adriane Galisteu foi dada pelo site “Notícias da TV”.

A jovem de 20 anos começou a participar de concursos de beleza aos 13 anos. Em 2018, Nathalia ganhou o título de Miss Teen Universo em uma competição no Peru. Em seu TikTok, a jovem possui mais de 17 milhões de seguidores e em seu Instagram, 3,5 milhões.

A influenciadora, que não come carne há 6 anos, roubou os holofotes das redes sociais recentemente por conta de uma tatuagem. A jovem fez uma tatuagem escondida de sua mãe, mas acabou que o resultado não foi como o esperado. “Ficou muito escura, está totalmente errada”, desabafou a influencer na época.

Nathalia se envolveu em uma outra polêmica mais recentemente. Desta vez, o motivo da controvérsia foi o filme Barbie, dirigido por Greta Gerwig e estrelado por Margot Robbie, que foi sucesso de público e de crítica. A influenciadora não gostou do filme e foi opinar nas suas redes sociais.

“Achei um filme bem bobo. Mas a pipoca e o milk-shake do cinema estavam extraordinários”, a crítica em tom de deboche da influenciadora foi questionada por muitos seguidores, já que descobriu-se que Nathalia chegou 50 minutos atrasada para a sessão.

Em seu Instagram, Nathalia publicou um vídeo curto em que aparecia em um look todo “cowgirl” para entrar no clima de A Fazenda. “Por essa vocês não esperavam, né? Estão preparados para torcer por mim?”, escreveu a influenciadora na legenda.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Nathalia Valente (@nathaliavalente)

Mais nomes!

Além de Nathalia, outro nome foi confirmado no início dessa tarde. O ator André Gonçalves, que já tinha a participação na Fazenda especulada, foi confirmado no elenco do reality.

Outros nomes que estão confirmados na Fazenda 15 são Olivia Nobre, que é filha de Dudu Nobre e Adriana Bombom, e Sander Mecca, ex-integrante da boy band Twister, dona do hit “40 graus”.