Ex-marido de Danielle Winits, André Gonçalves é confirmado em A Fazenda 15

Recém-separado de Danielle Winits, ator André Gonçalves é confirmado no elenco de A Fazenda 15

O ator André Gonçalves, de 47 anos, está confirmado no elenco de A Fazenda 15. O ex-marido de Danielle Winits foi anunciado nesta quinta-feira, 14, no reality da Record TV pelo site Notícias da TV.

Recém-solteiro, após terminar o casamento de sete anos com a atriz em agosto, o artista nos últimos dias foi assunto nas redes sociais ao combinar um flagra com um fotógrafo no Rio de Janeiro. Na ocasião, ele apareceu de mãos dadas com os filhos.

É bom lembrar que André Gonçalves enfrentou um processo na justiça por não pagar pensão às duas filhas e a dívida, acumulada desde 2007, já está em torno de R$ 450 mil. Nos últimos anos, ele chegou a ser preso após o não pagamento de pensão alimentícia aos filhos. Na época, ele alegou estar sem emprego fixo e não tinha como arcar com os compromissos. Ele renegociou os débitos sendo solto.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por André Gonçalves (@andregoncalvesoficial1)

André Gonçalves está solteiro

O ator André Gonçalves está solteiro atualmente após o fim do casamento com a atriz Danielle Winits. A separação foi anunciada em agosto de 2023 após 7 anos de relacionamento. Em seu perfil oficial no Instagram, a artista divulgou um comunicado oficial explicando que a decisão do fim do casamento aconteceu em comum acordo. Além disso, ela afirmou que não falará mais sobre o assunto e agradeceu a compreensão de todos.

"Depois de quase sete anos juntos, numa relação baseada no amor, na lealdade e no companheirismo, nós decidimos, em comum acordo, seguir por caminhos distintos. Temos muito respeito um pelo outro, assim como pela história que compartilhamos e trilhamos por todo este tempo. Aos fãs e amigos, agradecemos o acolhimento nesse momento", iniciou.