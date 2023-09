Não foi espontâneo! André Gonçalves "combinou" flagra de mãos dadas com os filhos

André Gonçalves "combinou" flagra de mãos dadas com os filhos; fotos foram publicadas na imprensa nesta quarta

O ator André Gonçalves virou assunto nas redes sociais nesta quarta-feira, 6, ao ser flagrado em um clique raríssimo ao lado dos seus três filhos. O artista foi clicado passeando de mãos dadas com os herdeiros.

Só que novas revelações que surgiram revelam que o clique não foi espontâneo. Ele combinou com fotógrafos que estaria ali naquele local. Nas fotos, o ator surge com Manuela, Pedro Arthur e Valentina.

As informações são do jornal 'Extra', que afirmou que ele avisou os fotógrafos que trabalham no local que estaria por lá com os filhos. O artista teria combinado um encontro com os herdeiros em um shopping perto da praia onde todos se encontraram. Depois, eles saíram caminhando de mãos dadas já sabendo que seriam clicados e as fotos apareceriam em vários veículos - inclusive em CARAS.

Nos últimos anos, André Gonçalves chegou a ser preso após o não pagamento de pensão alimentícia aos filhos. Na época, ele alegou que estava sem emprego fixo e não tinha como arcar com os compromissos. Ele renegociou os débitos e foi solto.

André Gonçalves está solteiro

O ator André Gonçalves está solteiro atualmente após o fim do casamento com a atriz Danielle Winits. A separação foi anunciada em agosto de 2023 após 7 anos de relacionamento. Em seu perfil oficial no Instagram, a artista divulgou um comunicado oficial explicando que a decisão do fim do casamento aconteceu em comum acordo. Além disso, ela afirmou que não falará mais sobre o assunto e agradeceu a compreensão de todos.

"Depois de quase sete anos juntos, numa relação baseada no amor, na lealdade e no companheirismo, nós decidimos, em comum acordo, seguir por caminhos distintos. Temos muito respeito um pelo outro, assim como pela história que compartilhamos e trilhamos por todo este tempo. Aos fãs e amigos, agradecemos o acolhimento nesse momento", iniciou.