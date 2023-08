Danielle Winits comunica o fim de seu casamento com André Gonçalves

Após sete anos, a atriz Danielle Winits revelou que terminou seu casamento com o ator André Gonçalves

Na tarde desta segunda-feira, 21, a atriz Danielle Winits usou as redes sociais para comunicar aos seus seguidores o fim de seu casamento com o ator André Gonçalves. Os dois estavam juntos há sete anos.

Em seu perfil oficial no Instagram, a artista divulgou um comunicado oficial explicando que a decisão do fim do casamento aconteceu em comum acordo. Além disso, ela afirmou que não falará mais sobre o assunto e agradeceu a compreensão de todos.

"Depois de quase sete anos juntos, numa relação baseada no amor, na lealdade e no companheirismo, nós decidimos, em comum acordo, seguir por caminhos distintos. Temos muito respeito um pelo outro, assim como pela história que compartilhamos e trilhamos por todo este tempo. Aos fãs e amigos, agradecemos o acolhimento nesse momento", iniciou.

"Sentimos a necessidade dessa transparência com vocês e com a imprensa. Seguiremos torcendo pela caminhada um do outro. Esta será a única declaração sobre nossa decisão. Agradecemos a compreensão de todos. Com carinho, Danielle e André", finalizou a postagem.

Danielle e André estavam juntos desde 2016, e no ano passado, o ator se viu em uma grande polêmica devido à falta de pagamento da pensão das filhas Valentina, de sua antiga relação com a jornalista e atriz Cynthia Benini, e Manuela Seiblitz, de seu relacionamento com a atriz Tereza Seiblitz. Ele chegou a cumprir 60 dias de prisão domiciliar.

Confira:

