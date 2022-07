Ator André Gonçalves é preso no Rio e recebe tornozeleira eletrônica

Ator André Gonçalves passa noite em prisão no Rio de Janeiro por não pagar pensão alimentícia para a filha, Valentina

CARAS Digital Publicado em 10/07/2022, às 15h40

O ator André Gonçalves (46) passou uma noite na prisão na última quinta-feira, 07, por dívida de pensão alimentícia.

O artista foi levado para a Cadeia Pública José Frederico Marques, que fica em Benfica, na Zona Norte do Rio de Janeiro, por conta de um processo de não pagamento da pensão alimentícia para a filha, Valentina Benini, de 19 anos, do relacionamento do famoso com a jornalista Cynthia Benini.

O marido de Danielle Winits (48) passou por audiência de custódia na sexta-feira, 08, e foi liberado com o tornozeleira eletrônica instalada no tornozelo. Ele deverá ficar com o equipamento por 60 dias e cumprirá a pena em casa, sem poder deixar o local, segundo informações de O Globo.

Gonçalves está desde 2017 sem pagar a pensão e deve mais de R$ 400 mil referentes aos anos atrasados. Por conta da dívida, o ator teve prisão domiciliar decretada pela Justiça de Santa Catarina em novembro de 2021.

André Gonçalves também é alvo de outro processo de pensão alimentícia no Rio de Janeiro, movido pela filha Manuela Seiblitz, da relação com a atriz Teresa Seiblitz, de acordo com o G1.