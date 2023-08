Claudia Raia e o filho caçula prestigiam Danielle Winits no teatro: "Que presente"

A atriz Danielle Winits postou uma foto ao lado de Claudia Raia e Luca, e agradeceu a presença da amiga

Danielle Winitsexplodiu o fofurômetro das redes sociais neste domingo, 6, ao compartilhar uma foto ao lado de Claudia Raia e do filho caçula da atriz, Luca, de cinco meses. O menino é fruto do relacionamento da atriz com Jarbas Homem de Mello.

Raia e o herdeiro foram prestigiar o musical O Mágico de Oz, em que a loira interpreta a Bruxa Má do Oeste, e ela fez questão de agradecer a presença da amiga de longa data ao dividir uma foto com os dois nos bastidores do Teatro Procópio Ferreira, em São Paulo.

"O primeiro musical da vida a gente nunca esquece, não é príncipe Luca?! E ele veio todo lindo da cor da minha bruxinha gente! Que presente. Não consegui segurar a emoção em ter minha musa maravilhosa de toda vida, Claudia Raia, com essa benção que é Luca na platéia de hoje do nosso O Mágico de Oz", se derreteu Winits na legeda.

Nos comentários, Claudia se declarou para a amiga e ainda elogiou sua atuação no musical. "Dani muito amor por você! E a sua bruxinha está fantástica!", escreveu a artista, que também é mãe de Enzo Celulari e Sophia Raia, fruto de seu casamento com o ator Edson Celulari.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Danielle Winits Actor/Producer (@lawinits)

