Filho caçula de Claudia Raia rouba a cena ao usar óculos de sol na piscina

Filho caçula de Claudia Raia, Luca esbanja estilo ao usar óculos de sol em dia na piscina com os pais

Neste domingo, 6, a atriz Claudia Raia e o marido, o ator Jarbas Homem de Mello, aproveitaram o dia de sol para se divertirem na piscina com o filho, Luca, de cinco meses de vida. Nas redes sociais, ela mostrou fotos do dia ao ar livre da família e o bebê roubou a cena.

Luca apareceu enrolado em uma toalha verde e usando óculos de sol com armação branca. Por sua vez, os pais usaram looks de banho e mostraram sintonia e simpatia na hora das fotos.

“No grude com os meus meninos”, disse a atriz na legenda. Então, os seguidores elogiaram a família nos comentários do post. “Que charme”, disse um fã. “Que lindezas”, afirmou outro. “Que bebê mais lindo e estiloso”, comentou mais um.

Claudia Raia revela que teve parto surpresa após problemas de saúde: “Pânico”

Os artistas Claudia Raia e Jarbas Homemde Mello fizeram diversas revelações chocantes sobre a gestação do filho caçula, Luca, durante o café da manhã com Ana Maria Braga no ‘Mais Você’. A atriz, inclusive, contou que precisou passar por um parto surpresa por conta de alguns problemas de saúde.

É que além de ser diagnosticada com hipertensão, Claudia revelou que também precisou lidar com crises de pânico e insônia durante a gestação: "Eu tive insônia nos três últimos meses de gravidez. Eu tinha uma inquietação nos braços, passava a noite em claro. Por causa disso, eu comecei a desenvolver um pânico quando chegava a noite”, ela relatou.

Por conta das complicações de saúde, Jarbas revelou que Claudia precisou adiantar o parto, mas foi orientado pela médica a não informá-la: "A gente passou o dia controlando a pressão. A médica falou: 'Se estiver desse jeito a pressão, a gente vai resolver hoje. Não fala nada pra ela [Claudia]", explicou o ator, que levou a esposa para o hospital.

Claudia relatou que preparou a bolsa do bebê, mas que não sabia que daria à luz naquele dia. Quando chegou ao hospital e soube do parto surpresa, a atriz ficou preocupada: "Eu não estava bem aquele dia, estava desaplaudida, meu cabelo não estava bom, estava sem maquiagem. Cheguei lá, ainda me botaram aquela camisola feia”, ela brincou.