A Fazenda 15: Influenciador digital WL Guimarães é confirmado no reality

A 15ª edição de A Fazenda se inicia em 19 de setembro; WL Guimarães é mais um nome confirmado da atração

O influenciador digital WL Guimarães é o mais novo confirmado no elenco de A Fazenda 15, da Record TV. Ele foi divulgado exclusivamente pelo colunista Chico Barney, da UOL, através das redes sociais na tarde desta quinta-feira, 14.

William Guimarães tem 25 anos e é natural de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. O influenciador se tornou conhecido por participar do reality show De Férias com o Ex - Caribe: Salseiro Vip, que foi gravado na Colômbia. Ele é ex-namorado da influenciadora Ingrid Ohara, que também participou do reality e investe principalmente em vídeos no TikTok.

No Instagram, WL compartilha vídeos de lifestyle, sempre mostrando um pouco das aventuras de sua vida. Ele passou a criar conteúdos em 2020, quando cresceu no TikTok durante a pandemia, onde ele acumula 8.3 milhões de seguidores. Já no Instagram, ele possui 4,2 milhões de seguidores.

Ao anunciar sua participação na 15ª edição de A Fazenda, o influenciador fez questão de publicar um vídeo super produzido. Vestido de peão e com direito a dancinha, ele apareceu dentro de uma máquina de brinquedos, onde o garra lhe resgata no meio de vários chapéus de caubói.

"É real família, sou um dos peões de 'A Fazenda 15'! Estou feliz demais com esse novo desafio e vou dar meu máximo. Conto com o apoio e a torcida de todos vocês. Vamos juntos!", escreveu WL na legenda da publicação de anúncio.

A mais nova edição de A Fazenda estreia oficialmente na próxima terça-feira, 19 de setembro. Contudo, no dia anterior, todos os peões irão participar de uma discussão com jornalista, assim como aconteceu na edição de 2022. A pré-estreia irá ao ar às 22h30 e será transmitida ao vivo na Record TV.

