Quanto custa o prêmio de A Fazenda? Veja como o valor milionário mudou ao longo das 15 edições do reality

Nova temporada de A Fazenda, que estreia na Record TV na próxima terça-feira, 19, conta com prêmio milionário; saiba quanto

A nova temporada de A Fazenda, que estreia na Record TV na próxima terça-feira, 19, teve alguns de seus participantes anunciados nesta quinta-feira, 14. Com atrativos, o reality show atrai competidores em busca de seu prêmio milionário. Saiba quanto custa o prêmio deste ano de A Fazenda e veja como o valor mudou ao longo das 15 edições da competição.

Neste ano, a décima quinta edição de A Fazenda vai contar com um prêmio de 1,5 milhão de reais. O mesmo valor foi oferecido como prêmio nas últimas seis edições do reality show, vencidas por Bárbara Borges, Rico Melquiades, Jojo Todynho, Lucas Viana, Rafael Ilha e Flávia Viana.

O prêmio , porém, não foi o maior já oferecido pelo programa. Entre 2011 e 2016, A Fazenda contava com 2 milhões de reais para presentear os vencedores do reality show. Foram seis edições nas quais os campeões levaram o valor para casa, vencidas por Douglas Sampaio, DH Silveira, Bárbara Evans, Viviane Araújo, Joana Machado e Daniel Bueno.

Com estreia em 2009, A Fazenda começou com o prêmio de 1 milhão de reais, antes de aumentar o valor para 2 milhões em sua terceira edição. Na primeira e segunda temporadas do reality show, vencidas por Dado Dolabella e Karina Bacchi, respectivamente, os campeões levaram 1 milhão de reais.

Leia também: A Fazenda 15: Rachel Sheherazade foi demitida do SBT após ser perseguida; entenda