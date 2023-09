A Fazenda 15: Rachel Sheherazade foi demitida do SBT após ser perseguida; entenda

Conhecida por sua forte opinião, Rachel Sheherazade deixou o SBT em 2020 depois de sofrer perseguição política

Confirmada em A Fazenda 15, a jornalista Rachel Sheherazade (50) deve ser o maior nome da temporada do reality rural da Record TV. Conhecida por integrar o time jornalístico do SBT por 11 anos, a comunicadora saiu da emissora de Silvio Santos após ser alvo de perseguição política.

A demissão de Rachel foi anunciada de maneira inesperada para muitas pessoas, mas não para a jornalista. Em entrevista ao colunista Leo Dias, ela afirmou que as críticas do empresário Luciano Hang, conhecido como 'veio da Havan', foram decisivas para ela deixar o SBT.

"O que pesou muito [para o término do contrato] foi a declaração do, não sei o nome dele, o chamam de 'véio da Havan'. Bom, o dono da Havan veio a público pedir a minha cabeça. Ele é um dos maiores patrocinadores da emissora, não só do SBT. Já senti que tinha um peso, alguma coisa", afirmou.

Apesar de estar em uma emissora que apoiava o governo de Jair Bolsonaro, a jornalista diversas vezes chamou atenção ao expor seu descontentamento com a política brasileira. Suas críticas ao ex-presidente promoveu uma série de ataques e perseguições de bolsonaristas nas redes sociais.

Segundo Rachel, sua relação com o SBT já estava desgastada há algum tempo e, por conta disso, ela mal chegou a negociar sua permanência. "Eu acho que já caminhava para isso", disse.

"Há cerca de um ano eu já sentia que isso iria acontecer e foi algo muito natural. Nós temos um contrato que precisa ser cumprido e ambas as partes estão cumprindo", completou a paraibana.

Apesar de ter deixado a emissora com um processo milionário, Rachel afirmou que terminou seu contrato com o SBT com o sentimento de satisfação. "Saio com o sensação de dever cumprido. Tive a oportunidade de mostrar as minhas ideias em horário nobre para o Brasil inteiro. Como jornalista, eu sei que desempenhei o meu melhor papel", pontuou.