Recebeu só isso? Babi Borges teve desconto absurdo do prêmio de 'A Fazenda'

Babi Borges teve desconto absurdo do prêmio de 'A Fazenda'; imposto comeu grande parte do dinheiro; veja

Mais recente campeã do reality A Fazenda, a atriz Bárbara Borges, a Babi, foi pega de surpresa quando o prêmio caiu na sua conta após vencer a competição da Record TV. É que ela não imaginava a quantidade de dinheiro que seria descontado de sua premiação.

Isso porque a vitória na competição dava ao ganhador um prêmio de R$ 1,5 milhão. Só que quando ela foi olhar o saldo da conta bancária, a ex-paquita viu que havia muito menos dinheiro do que esperava.

Isso porque o Imposto de Renda comeu 27,5% da premiação, exatamente como manda a lei. Assim, a artista só recebeu R$ 1.087.500. Na época, fãs quiseram saber se ela estava incomodada com a situação, mas a artista se mostrou muito grata.

"Tudo certo com o pagamento e acho que as pessoas vão sempre falar alguma coisa, faz parte. Mas eu sou muito grata, tudo certo com o pagamento. Está tudo direitinho e dentro dos conformes“, disse ela ao 'Em Off'.

Vale lembrar que algumas competições pagam o valor dos impostos por fora, garantindo ao vencedor o prêmio combinado. Esse não é o caso da emissora da Barra Funda. Vale lembrar que a mais nova edição da competição, A Fazenda 15, terá seus participantes revelados nesta quinta-feira, 14.

Férias no Maranhão

Em agosto, Bárbara Borges elevou a temperatura das redes sociais ao compartilhar uma sequência de cliques esbanjando beleza durante sua viagem. Ela está de férias e decidiu passar alguns dias no Maranhão.

A atriz, que venceu o reality show A Fazenda 14, da Record TV, visitou os Lençóis Maranhenses, e ostentou seu corpo escultural ao fazer algumas poses no lindo cenário paradisíaco, usando um biquíni amarelo. "Energia desse lugar reverbera em mim até hoje", afirmou a artista, que acrescentou a hashtag 'viagem inesquecível'.