Bárbara Borges dá show de beleza durante férias no Maranhão: "Que arraso"

A atriz Bárbara Borges chamou a atenção dos seguidores ao surgir curtindo suas férias nos Lençóis Maranhenses

Bárbara Borges elevou a temperatura das redes sociais nesta terça-feira, 22, ao compartilhar uma sequência de cliques esbanjando beleza durante sua viagem. Ela está de férias e decidiu passar alguns dias no Maranhão.

A atriz, que venceu o reality show A Fazenda14, da Record TV, visitou os Lençóis Maranhenses, e ostentou seu corpo escultural ao fazer algumas poses no lindo cenário paradisíaco, usando um biquíni amarelo.

Ao dividir os registros da viagem no feed do Instagram, a namorada do ator Iran Malfitano mostrou que estava encantada pelo local. "Energia desse lugar reverbera em mim até hoje", afirmou a artista, que acrescentou a hashtag 'viagem inesquecível'.

Os fãs rapidamente encheram a postagem de curtidas e elogios. "Tão linda", disse uma seguidora. "Tá gata", escreveu outra. "Tua beleza é surreal", falou uma fã. "Que arraso de mulher", afirmou mais uma. "Musa maravilhosa", comentou mais uma.

No começo do mês, Bárbara viajou para Porto de Galinhas, em Pernambuco, com o namorado, Iran Malfitano, e seus dois filhos, Martin, de nove anos, e Theo, de seis. Na ocasião, aproveitou o dia ensolarado para renovar o bronzeado e tirou algumas fotos fazendo pose à beira da piscina do hotel em que estava hospedada. "eLEVE-se", escreveu ela na legenda da publicação.

Confira as fotos:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Babi Borges 🌻 (@barbaraborgesoficial)

Aumentar a família?

Durante o especial CARAS INVERNO, Bárbara Borge e Iran Malfintano confessaram que já estão pensando em dar mais um passo na relação. Juntos desde o final de A Fazenda 14, eles revelaram o desejo de terem filhos.

"Eu já falei e as pessoas sabem, eu antes tinha tirado da minha cabeça qualquer possibilidade de ter filho de novo. Mas a gente sabe, que quando você vive a maternidade, 'ter filho é muito fácil', porque não é só questão de grana, que é muito importante também. Abriu uma janela e brotou uma dúvida: 'Como seria ter um filho nosso'. Brotou muito mais do Iran, que tem muito mais vontade e eu comecei a me questionar, comecei a pensar aqui dentro", contou a atriz.