Quem é Nathalia Valente? Participante de A Fazenda 15 recebe críticas por roupas curtas e vídeos no TikTok

Com mais de 17 milhões de seguidores no TikTok, a influenciadora Nathalia Valente (20) é mais um dos nomes confirmados para a 15ª edição de A Fazenda. A jovem já foi Miss Teen Universo e enfrentou cancelamentos nas redes sociais. A informação foi compartilhada pelo site Notícias da TV.

Nascida em São Paulo, hoje a nova peoa de A Fazenda vive em Mogi das Cruzes , região interiorana do estado. Com uma personalidade bastante sensível, a influenciadora é vegetariana há 6 anos e não tem medo de brigar.

Ela começou a participar de concursos de beleza aos 13 anos e, em 2018, venceu o Miss Teen Universo, que aconteceu no Peru. Após ganhar notoriedade nas redes, Nathalia passou a enfrentar frequentes críticas e passou por cancelamentos.

Internautas reprovam o estilo da influenciadora que, na maioria dos vídeos, aparece vestindo roupas curtas. Alguns ainda acusam a jovem de agir de forma provocante nas redes sociais. Recentemente, ela foi alvo de comentários negativos ao declarar que não tinha gostado do filme Barbie, após dizer que perdeu cerca de 40 minutos da sessão por entrar atrasada.

Além do sucesso no TikTok, Nathalia acumula 3,5 milhões de seguidores em seu perfil do Instagram. Na rede social, ela compartilha receitas saudáveis, momentos ao lado da família, viagens internacionais e também seus looks polêmicos.

A 15ª edição de A Fazenda estreia em 19 de setembro e terá sua pré-estreia na noite do dia 18. Além de Nathalia Valente, André Gonçalves, Sander Mecca, Rachel Sheherazade, Lily Nobre e Yuri Meirelles também foram confirmados como um dos peões do reality rural, que terá apresentação de Adriane Galisteu.

CONFIRA A ÚLTIMA PUBLICAÇÃO DE NATHALIA VALENTE, NOVA PARTICIPANTE DE A FAZENDA: