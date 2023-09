Diretor de ‘A Fazenda 15’ promete segurança rigorosa após agressões: “Perderam a mão”

Vai se repetir? Diretor Rodrigo Carelli revela novo sistema de segurança após casos de violência na última edição de ‘A Fazenda’

Durante uma coletiva de imprensa que contou com a participação da CARAS Digital na última quinta-feira, 14, o diretor de ‘A Fazenda 15’ se comprometeu a garantir uma segurança rigorosa no programa após controvérsias na edição anterior. A apresentadora da atração também Adriane Galisteu comentou os casos de agressão no programa.

O assunto surgiu quando o comandante do reality rural, Rodrigo Carelli foi questionado sobre um possível filtro entre as seleções para evitar casos de violência: “Com relação a as atitudes das pessoas, uma uma das belezas e perigos de um reality show é que a gente não tem controle sobre o que as pessoas vão fazer”, iniciou.

"Quando você fala que a gente perdeu a mão, acho que na verdade as pessoas perderam a mão lá dentro. Os participantes perderam a mão. Óbvio que a gente pode e deve melhorar, pensar nisso, se preocupar. Ao escolher o elenco a gente pensa como não ter pessoas que possam chegar nesse ponto, mas é uma surpresa pra todo mundo”, ele defendeu.

Adriane também decidiu opinar e saiu em defesa de Carelli: “Reality que é reality tem expulsão, tem tetra, tem degradação”, disparou. “A gente precisa discutir esse conteúdo. Quando incomoda tá na hora de trazer esse conteúdo e discutir aqui fora”, disse a apresentadora, que definiu o reality como um reflexo da sociedade.

“Quando acontece uma questão de preconceito, racismo ou etarismo, é importante porque muita gente não sabe, não conhece”, disse Galisteu. Carelli complementou: “O que aconteceu na última temporada foi fora da curva, foi uma novidade, tudo que acontece nos ensina e nos deixa alerta para as próximas vezes”, finalizou o diretor, que prometeu medidas de segurança aprimoradas.

Para quem não se lembra, durante a última edição, os participantes Tiago Ramos e Shayan foram expulsos de' A Fazenda 2022' em uma madrugada intensa, que ficou marcada pelas agressões entre os peões. O episódio aconteceu após os confinados terem uma briga intensa no reality show, com xingamentos e cuspes no rosto.

Ainda durante coletiva de imprensa, o comandante da atração adiantou algumas novidades da nova edição do reality. Além de contar com um prêmio milionário, o programa deve resgatar dinâmicas clássicas das primeiras edições, aliadas a algumas inovações com peões que prometem causar polêmica.

