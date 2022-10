Tiago Ramos e Shayan são expulsos de 'A Fazenda 2022'

Após agressões, Tiago Ramos e Shayan foram expulsos do reality show rural da Record TV

CARAS Digital Publicado em 21/10/2022, às 07h10

Na madrugada desta sexta-feira, 21, Tiago Ramos e Shayan foram expulsos de A Fazenda 2022. O episódio aconteceu após os peões terem uma briga intensa no reality show.

Tudo começou quando Shayan voltou da roça que eliminou Thomaz. Vencendo a votação para permanecer no programa, o peão retornou à sede xingando o "grupo A" de "otários" e "pedaços de me***".

Vinicius, Tiago Ramos e Bia Miranda não gostaram dos xingamentos e acabaram se irritando com ele resolvendo enfrentá-lo. Foi então que o ex-namorado da mãe de Neymar Jr. foi para cima do ex-roceiro e a confusão foi iniciada com cuspes no rosto.

Diante da situação grave, os "ninjas" da produção entraram na casa para manter os dois separados. Tudo isso acabou acontecendo ao vivo enquanto o programa estava no ar na TV aberta.

Em seguida, a dupla foi chamada pela produção para uma conversa — momento que não foi exibido no PlayPlus, mas foi comentado pelos participantes. A partir de então, eles não retornaram para a sede.

Depois de um tempo, Lucas leu o anúncio de que Tiago e Shay estavam expulsos do reality por "colocarem em risco a integridade física um do outro e também dos outros peões".

Recentemente, a equipe de Shayan acusou Tiago Ramos de xenofobia. Na ocasião, os dois protagonizaram outra discussão e o ex-padrasto de Neymar falou sobre o sotaque do ex-participante de Casamento às Cegas Brasil.

Tiago e Shay estão fora de #AFazendapic.twitter.com/AFOs3cso89 — Lucas Selfie (@lucasmaciel) October 21, 2022

Produção anuncia expulsão de Tiago Ramos e Shayan

Após a briga com troca de agressões entre os dois peões, a produção da Record TV mandou um comunicado para a sede explicando o que foi decidido em relação aos dois.

"A produção analisou as imagens e resolveu retirar do programa os participantes Shay e Tiago. Ambos colocaram em risco a integridade física um do outro e também dos outros peões. Vocês devem preparar a mala do Tiago".

A mala de Shay não foi citada no texto porque já estava pronta por ele ter ido à quinta roça do programa. Após o anúncio da produção, os peões ficaram bastante abalados com a decisão e lamentaram o ocorrido.

